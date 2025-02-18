Экономические трудности не мешают покупателям выбирать премиальные мобильные устройства

Примерно 25% смартфонов, поставленных в 2024 году по всему миру, имели среднюю оптовую цену (ASP) $600 или более. Новые данные от Counterpoint Research показывают, что тренд на премиальные устройства набирает обороты, и всё больше людей покупают дорогие телефоны.

Доля премиальных смартфонов на рынке выросла с 15% в 2020 году до 25% в 2024 году. Этот тренд способствовал постоянному притоку покупателей, желающих приобрести устройства с расширенными возможностями.

Apple оставалась лидером сегмента, получив более 67% рынка премиальных устройств. За ней следовали Samsung, Huawei, Xiaomi и Google, которые снизили долю Apple с 72% годом ранее.

Если рассмотреть премиальный ценовой сегмент подробнее, доля «ультрапремиальных» смартфонов (ASP ≥ $1000) впервые выросла более чем на 40%, так как всё больше людей хотели покупать топовые версии устройств.

Apple и здесь лидирует, поскольку средняя продажная цена iPhone впервые превысила $900. В отчёте отмечается, что производители устройств начали ставить выручку выше объёма продаж, а 8%-ный рост премиального сегмента в годовом исчислении даже превзошёл общий 5%-ный рост рынка смартфонов.

Хотя США могут и не иметь самого быстрого интернета в мире, они, возможно, обладают самой высокой долей премиальных смартфонов. В отчёте говорится, что в 2024 году на долю США пришлось 25% продаж в премиальном сегменте. За ними следовал Китай с 24%.

Индия, один из крупнейших рынков смартфонов по объёму, с 2020 года зафиксировала пятикратный рост в премиальном сегменте. Хотя некоторые клиенты не могут позволить себе дорогие телефоны за один платёж, упрощённые программы финансирования и предложения по обмену сделали их покупку доступнее.

«Ожидается, что тренд на премиальные устройства сохранится, хотя и с несколько меньшими темпами роста. Развивающиеся регионы продолжают переходить в более высокие ценовые сегменты. В Китае премиальный сегмент, вероятно, продолжит расти благодаря включению смартфонов в программу субсидий», — говорится в отчёте.

Существует несколько причин, по которым премиальные смартфоны находят новых покупателей, несмотря на высокие цены. Те, кто ищет лучший пользовательский опыт, выбирают топовые характеристики, такие как мощные процессоры, продвинутые камеры, качественные дисплеи и функции GenAI.

Дополнительным фактором является то, что производители устройств оправдывают высокие цены, предлагая многолетнюю поддержку программного обеспечения и «железо», рассчитанное на будущее, для обеспечения долговечности. Samsung и Google начали предоставлять до семи лет программной поддержки для серии Pixel и флагманских устройств Galaxy, превзойдя пятилетнюю поддержку iPhone от Apple.

В случае с Apple сообщается, что важную роль в привлечении пользователей из более дешёвых сегментов играет экосистема компании. Генеральный директор Apple Тим Кук также заявил в ходе отчётной конференции за первый квартал 2025 года, что модели iPhone 16 продавались лучше на рынках, где была запущена Apple Intelligence.