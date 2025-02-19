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Oppo Watch X2 получат множество возможностей отслеживания здоровья и защиту IP68
Часы Oppo Watch X2 будут представлены в четверг

Во вторник компания OnePlus выпустила часы Watch 3 на глобальном рынке. Теперь Oppo готовится к запуску своей модели Watch X2 в четверг на мероприятии в Китае.

OnePlus Watch 3 были представлены как переименованная версия предстоящей модели Watch X2. Они выглядят очень похожими внешне и по функциональности. Компания ранее делилась сведениями о часах, а теперь раскрыла некоторые характеристики.

Согласно новым тизерам, часы будут оснащены ЭКГ, 8-канальным монитором сердечного ритма, 16-канальным датчиком кислорода в крови и датчиком температуры на запястье. Также будет доступна проверка состояния здоровья за 60 секунд, как у модели Watch 3. Она анализирует 14 ключевых показателей и выдаёт предупреждения о возможных отклонениях.

Часы также будут оснащены функцией оценки риска гипертонии, которая оценивает возможный риск высокого давления после семи дней непрерывного использования.

Часы предложат оценку качества сна, обнаружение апноэ, отслеживание сердечного ритма и мониторинг температуры. Их функции для здоровья сердца включают ЭКГ, измерение пульса, отслеживание уровня кислорода в крови, анализ сосудистой эластичности и оценки артериального давления. Кроме того, они будут отслеживать физическое и психическое состояние, анализируя ключевые поведенческие тенденции и еженедельные показатели здоровья.

Что касается других характеристик, то часы оснащены GPS с двухчастотным приёмом для точного отслеживания на улице и навигации, предлагая 26 часов работы с включённым GPS и 24 часа для навигации. Oppo представляет новую батарею Glacier Battery, которая работает до двух недель в экономном режиме, пять дней в полном умном режиме и 16 дней в расширенном режиме.

Watch X2 обладают 1,5-дюймовым экраном Ultra-Bright Diamond Display с пиковой яркостью 2200 нит, что означает отличную видимость на улице. Дизайн включает круглую форму корпуса с титановым ободом и поворотную корону с текстурой для удобства навигации.

Умные часы будут доступны в размере 46 мм с поддержкой eSIM, батареей 648 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт, NFC и водоотталкивающим корпусом с защитой 5ATM и рейтингом IP68. Oppo подтвердила три цветовых варианта: синий Azure Peak Blue, чёрный Obsidian Black и серебряный Desert Silver Moon.

Watch X2 дебютируют вместе с Find N5 20 февраля.

#oppo #смарт-часы
Источник: gizmochina.com
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Trahamunder
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