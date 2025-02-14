Названы европейские цены смартфонов серии Oppo Reno 13

Компания Oppo готовится расширить глобальную доступность серии смартфонов Reno 13 после запусков в Китае и Индии. В мировую линейку войдут модели Reno 13, Reno 13 Pro, Reno 13 F и Reno 13 Pro FS, ориентированные на средний и премиальный ценовые сегменты. Перед официальным релизом в сеть утекли европейские цены на эти устройства.

По данным инсайдера Судханшу Амбхоре, европейская цена начинается с 549 евро за базовый Reno 13 5G (12/256 ГБ). Модель Pro стоит 799 евро за 12/512 ГБ, а бюджетный Reno 13 F 5G оценивается в 379 евро за 8/256 ГБ. Reno 13 Pro FS 5G стоит 449 евро в конфигурации 12/512 ГБ. Возможны дополнительные варианты памяти и хранилища.

Модели Reno 13 и Pro оснащены рамками из авиационного алюминия — впервые в этом сегменте — и процессором MediaTek Dimensity 8350. Обе версии имеют тройную защиту от пыли и воды IP66/68/69, тройную заднюю камеру на 50 Мп, переднюю камеру на 50 Мп и аккумулятор ёмкостью 5800 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт. Дисплей — 120 Гц Smart Adaptive AMOLED, а работает смартфон на ColorOS 15 на Android 15.

Reno 13 F 5G получит процессор Snapdragon 6 Gen 1, сохранив основную камеру 50 Мп и батарею 5800 мАч, но с урезанной до 45 Вт зарядкой. Подробности о Pro FS остаются неизвестными, но характеристики намекают на попадание в промежуток между сериями F и Pro.

Oppo пока не объявила даты глобального релиза.