Представлены умные часы OnePlus Watch 3 на Wear OS 5

После успешного перезапуска своих смарт-часов в прошлом году OnePlus Watch 3 теперь появились с важными обновлениями, включая ещё более долгий срок работы от батареи, Wear OS 5 и многое другое — всё это за $329.

OnePlus Watch 2 оказались отличными смарт-часами на Wear OS не только благодаря достаточной мощности, но и потому, что предложили нечто новое. Используя новую двухчиповую и двухсистемную архитектуру, смарт-часы могли задействовать Wear OS для приложений и функций, а простые задачи отдавать энергоэффективной системе, что существенно экономило заряд и продлевало время автономной работы.

OnePlus Watch 3 основаны на той же идее.

Смарт-часы OnePlus прежде всего предлагают обновлённый дизайн. Внешний вид стал немного изящнее по сравнению с предшественниками, но корпус из нержавеющей стали сохранил асимметричный дизайн. Безель теперь выполнен из титана, а увеличенный 1,5-дюймовый экран всё так же покрыт сапфировым стеклом. Наибольшие аппаратные изменения затронули заводную головку/кнопку питания — теперь она вращается с назначенной функцией, позволяя прокручивать интерфейс в Wear OS.

OnePlus Watch 3 — не маленькие часы, их размеры составляют 46,6×47,6×11,75 мм. Без ремешка они весят 49,7 г. Доступны две основные версии: Obsidian Titanium с чёрным безелем и Emerald Titanium со светлым серебристым корпусом и безелем. В обеих моделях единственная титановая деталь — это безель вокруг дисплея.

В программном плане OnePlus Watch 3 работают на Wear OS в сочетании с кастомной RTOS. Как и в предыдущем поколении, RTOS отвечает за уведомления, циферблаты и другие энергоэффективные задачи, а Wear OS позволяет использовать больше функций и приложений. Среди новых возможностей — видеообои для циферблатов и новая функция удалённого управления устройствами OnePlus, позволяющая прокручивать и управлять видео на смартфоне прямо с часов.

Внутри установлен чип Snapdragon W5+, слегка обновлённый BES2800 для RTOS, 32 ГБ хранилища и аккумулятор 631 мА·ч. Это на 26% больше, чем в прошлом поколении часов. OnePlus утверждает, что режим «Умный аккумулятор» обеспечит до 120 часов работы от одного заряда. Однако это значение может варьироваться в зависимости от циферблата и других факторов использования.

Большая часть изменений в OnePlus Watch 3 касается обновлений для здоровья. OnePlus использует свою новую «Лабораторию здоровья», чтобы продвинуть возможности своих смарт-часов в области отслеживания состояния организма. Это включает в себя новый набор сенсоров, в который входят датчик температуры запястья, 8-канальный оптический датчик сердечного ритма и 16-канальный датчик пульсоксиметра.

Датчик сердечного ритма теперь можно включить для непрерывного мониторинга в реальном времени, а также появилась поддержка отслеживания сосудистого здоровья и снятия ЭКГ. Ещё одна новая функция — «60-секундная проверка здоровья», которая делает снимок частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, «ментального состояния», температуры запястья, качества сна и «сосудистого возраста», чтобы предоставить быстрые сведения о самых важных показателях. Эта функция станет доступна во втором квартале.

OnePlus также отмечает, что Watch 3 получили улучшенный мониторинг сна, более 100 различных спортивных режимов, а приложение OHealth обновилось с новыми способами отображения данных, включая анализ трендов сна и трендов сердечного ритма.

OnePlus Watch 3 доступны для предзаказа уже сегодня. Отправка заказов начнётся 25 февраля.