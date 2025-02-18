Omdia опубликовала последнюю статистику по рынку телевизоров

Компания Samsung сохраняет лидирующую позицию среди мировых производителей телевизоров. В 2024 году Samsung был крупнейшим брендом телевизоров в мире, и это продолжается уже 19 лет подряд.

Согласно данным аналитической компании Omdia, доля Samsung на мировом рынке телевизоров составила 28,3%. По словам компании, этот успех обусловлен её постоянной ориентацией на инновации (например, телевизоры с ИИ) и приверженностью к производству премиальных и сверхбольших экранов.

Хун Ли, исполнительный вице-президент Samsung DX, заявил: «Лидерство Samsung на мировом рынке телевизоров на протяжении 19 лет стало возможным благодаря доверию и поддержке наших клиентов. Мы продолжим формировать будущее индустрии телевизоров с помощью инноваций, таких как телевизоры на базе ИИ, предлагая продукты и услуги, которые действительно улучшают жизнь людей».

В сегментах премиальных телевизоров (стоимостью выше $2500) и сверхбольших телевизоров (от 75 дюймов) доли Samsung составляют 49,6% и 28,7% соответственно. Это означает, что большинство покупателей телевизоров с диагональю 75 дюймов и более или стоимостью от $2500 выбирают именно модели Samsung.

В 2024 году Samsung выпустила 8,34 млн QLED-телевизоров, заняв 46,8% рынка. Телевизоры QLED составили 10% от всех продаж телевизоров в прошлом году.

Компания также поставила 1,44 млн OLED-телевизоров в году, захватив 27,3% рынка, что на 42% (на 4,6 п. п.) больше по сравнению с 2023 годом.