Внешние отличия между Galaxy A36 и Galaxy A56 найти крайне трудно

На этой неделе появлялись изображения аппаратов Samsung Galaxy A26 и A56 со всех сторон. Теперь инсайдер Эван Бласс опубликовал подобные изображения смартфона средней ценовой категории Galaxy A36. Устройства выглядят практически одинаково.

В этом году Samsung выбрала дизайн с выступающим блоком камер, тогда как у A55 и A35 объективы располагались каждый по отдельности. Ожидается, что A36 получит экран OLED размером 6,6 дюйма и основную камеру 50 Мп, но подробностей о двух других объективах A36 пока мало. Оба смартфона должны оснащаться аккумуляторами ёмкостью 5000 мА·ч с зарядкой мощностью 45 Вт. A36, вероятно, получит процессор Snapdragon 6 Gen 3, в то время как A56 достанется Exynos 1580.

Ожидается, что Galaxy A36, A56 (и, возможно, A26) будут представлены в середине марта.