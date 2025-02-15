Acura вносит изменения в производственные планы с учётом спроса

Acura стала очередным автопроизводителем, который пересматривает свои планы по выпуску электромобилей. Изначально люксовый бренд Honda ожидал, что к 2030 году 60 % его продаж будут приходиться на электрические машины. Теперь в интервью Automotive News помощник вице-президента по национальным продажам Майк Лангель заявил, что эта цель уже устарела. Однако автопроизводитель не отказывается от электрификации, и ходят слухи, что гибридная модель может появиться в течение двух-трёх лет. Acura не предлагала гибридные силовые установки с 2020 года, когда были сняты с производства гибридные версии кроссовера MDX и седана RLX.

Хотя изначально автопроизводитель планировал пропустить этап гибридов и сразу перейти к электромобилям, теперь Acura пересматривает эту стратегию. По данным Automotive News, Лангель отметил, что компания действует более гибко, хотя конечная цель по-прежнему заключается в продаже исключительно электромобилей. С учётом растущего спроса на гибриды на рынке новых автомобилей вполне вероятно, что Acura последует этому тренду и предложит гибридные версии своих нынешних моделей. Согласно анализу AutoForecast Solutions, на который ссылается Automotive News, гибрид Acura может выйти в 2027 году, хотя Лангель не подтвердил никаких конкретных планов.

Интеграция гибридных силовых установок Honda в модели Acura не представляется сложной задачей. Например, базовая Integra имеет ту же техническую платформу, что и Honda Civic, который в 2025 модельном году получил преимущественно гибридные версии. Гибридная силовая установка Civic с 2,0-литровым двигателем развивает 200 л. с. и 314 Н·м крутящего момента, что значительно превосходит стандартные 200 л. с. и 260 Н·м у Integra. Переход на гибридный привод улучшил бы топливную экономичность Integra, а возможно, даже повысил бы динамику разгона. Между тем кроссовер Acura ADX, основанный на той же платформе Integra/Civic, также мог бы стать кандидатом на гибридную трансформацию, хотя пока подтверждён только турбированный 1,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель от Integra и Civic Si.

Хотя Acura уже предлагает электрический кроссовер ZDX, эта модель на самом деле построена на той же платформе, что и Cadillac Lyriq. Она собирается на производственной линии, управляемой General Motors. Первый собственный электромобиль японского премиального бренда — кроссовер RSX с покатой крышей, дебют которого запланирован на 2026 год. Этот элегантный электрокар унаследует имя от культового спорткупе 2000-х годов, но будет абсолютно современной моделью, производимой на электромобильном хабе Honda в Огайо.

Материнская компания Honda недавно объявила о дополнительном вложении $300 млн в свои производственные мощности в Огайо. Это позволит увеличить выпуск как полностью электрических автомобилей, так и гибридов. Такая гибкость даст Honda (и Acura) возможность оперативно корректировать модельную линейку в зависимости от потребительского спроса, а не заполнять автосалоны автомобилями, которые никто не хочет покупать. Эта стратегия позволит премиальному бренду предлагать более простые и доступные гибриды в ближайшей перспективе, а затем перейти к полностью электрическому модельному ряду, если и когда инфраструктура разовьётся, а покупатели станут более заинтересованными в электромобилях.