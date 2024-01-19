Компактный кроссовер премиальной категории позиционируется наравне с моделями Integra

Автопроизводитель Acura поделился планами на нынешний год. В частности, был представлен первый электромобиль ZDX, очередной кроссовер и ещё две обновлённые модели.

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ZDX на основе Ultium скоро поступит в продажу, заказы начнут принимать в феврале. Электрический кроссовер можно забронировать уже с декабря. Сделавшие предварительный заказ получают уникальную ключ-карту Acura Energy, который открывает ряд бонусов.

Двумя предлагаемыми моделями станут Type S мощностью 500 л.с. по цене свыше $70000. Главной новостью является выпуск компактного кроссовера. Его цена будет более доступной, чем у большинства автомобилей этого производителя.

Ожидается применение 1,5-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом от Integra. Его мощность составляет 200 л.с. и 192 Нм крутящего момента. Новинка может получить название ADX и стоить около $35000. Это позволит ей разместиться между Integra за $31800 и RDX за $44350.

Данная модель может стать конкурентом BMW X1, Audi Q3, Mercedes-Benz GLA-Class, Lexus UX и Cadillac XT4, когда будет представлена позже в этом году.

Остальная линейка данного производителя также будет обновлена. В частности, несколько обновлений ожидается для RDX. У компактного кроссовера должна быть повышена привлекательность и функциональность. Быть может, будет обновлена информационная система.

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Наиболее продаваемый MDX должен получить обновлённый дизайн, изменения в интерфейсе сенсорного экрана с поддержкой Google, премиальную аудиосистему Bang & Olufsen и улучшенную версию системы безопасности для помощи водителю AcuraWatch.