Двигатели ряда автомобилей Honda могут в любой момент остановиться

Автопроизводитель Honda не остался в стороне от большого числа отзывов, случившихся в последние несколько лет. Этот бренд заработал репутацию благодаря своей надёжности, но даже у него бывают ошибки.

Отзыв касается 294612 автомобилей, включая одни из самых популярных моделей Honda и Acura, таких как Acura MDX Type-S 2022–2025 годов, Honda Pilot 2023–2025 годов и Acura TLX Type-S 2021–2025 годов. Согласно поданным в NHTSA документам, проблема заключается в «неправильном программировании электронного блока управления впрыском топлива (FI-ECU)». В результате, если водитель или системы безопасности автомобиля делают «резкие изменения в открытии дросселя», это может привести к потере мощности двигателя, замедлению его работы и/или остановке.

Honda узнала о проблеме через свою систему подключённого автомобиля. Автопроизводитель сообщил, что наблюдал определённую тенденцию из своей телеметрии, показывая, что такие сервисы могут быть полезными, а не только угрозой конфиденциальности. В результате компания начала расследование в декабре 2023 года.

В апреле 2024 года компания Denso, японский производитель комплектующих, который производит блоки управления (ECU), сообщила Honda о возможной проблеме с системой бортовой диагностики. После этого потребовалось время до 9 января, чтобы Honda завершила расследование и выявила вероятность остановки двигателей.

Honda сообщила, что получила 674 гарантийных обращения по этой проблеме, но не было сообщений о травмах или авариях. С марта владельцев автомобилей уведомят о необходимости обратиться к дилеру для бесплатного перепрограммирования FI-ECU для устранения потенциальной проблемы.

Проблема затрагивает два различных двигателя Honda и Acura. Модели Honda Pilot оснащены 3,5-литровым V6 мощностью 285 л. с. и 355 Н·м крутящего момента с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Обе модели Acura Type-S оснащены новым двигателем, который Acura представила специально для высокопроизводительных версий Type-S. Это двусторонний турбированный 3,0-литровый V6 мощностью 355 л. с. и 479 Н·м крутящего момента, также с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модели MDX с 3,5-литровым V6, который также используется в Pilot, не подпадают под отзыв.