Сквозь защиту Steam прорвалась игра с вредоносным ПО

Новая инди-игра в жанре выживания под названием PirateFi была запущена в бета-версии в Steam в прошлый четверг, 6 февраля, разработчиком Seaworth Interactive. Она выглядела как любая другая игра на выживание и была установлена более чем 800 пользователями. К сожалению, игра содержала вредоносное ПО, так что 10 февраля Valve удалила её. Затем компания разослала письма установившим игру пользователям.

В них там говорится, что разработчик загрузил сборки, содержащие подозрительное вредоносное ПО. Хотя эти сборки уже удалены с платформы, пользователям настоятельно рекомендуется провести полное антивирусное сканирование системы и тщательно проверить свои устройства. Тем, кто хочет подстраховаться, Steam также порекомендовал рассмотреть возможность форматирования диска с последующей установкой системы Windows, чтобы раз и навсегда избавиться от всех следов вредоносного ПО. Хотя официальная ссылка под названием PirateFi в Steam всё ещё появляется в результатах поиска, теперь при нажатии на неё пользователей перенаправляет на главную страницу магазина Steam.

Скачавший игру пользователь под ником soniwko, скачавший игру, поделился своим опытом и подозрениями относительно неё на форуме сообщества Steam 8 февраля. Он упомянул, что его антивирус распознал игру как Trojan.Win32.Lazzzy.gen и не позволил её запустить. Когда он попытался открыть игру, появилось предупреждение: «Steam – ошибка оборудования: Steam обнаружил возможный сбой оборудования, который может повлиять на производительность игры. Пожалуйста, проверьте настройки системы».

Наконец, пользователь отметил, что отзывы под игрой выглядели ненастоящими, что с самого начала было тревожным сигналом. В последующем комментарии на форуме он сообщил, что после тестирования игры на виртуальной машине понял, что игры нет, а есть только вирус.

Этот случай можно воспринимать как напоминание о необходимости сохранять бдительность, устанавливать проверенное антивирусное ПО на компьютер и всегда дважды думать, прежде чем что-либо скачивать, даже с надёжной платформы.