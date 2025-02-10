Steam против рекламы: что изменится для разработчиков

Компания Valve обновила правила размещения игр в Steam, запретив проекты, в которых реклама является неотъемлемой частью игрового процесса. Теперь игры, где игрок вынужден смотреть рекламу для продолжения прохождения или получения наград, не смогут попасть в магазин. Особенно это коснется мобильных портов, построенных на механике рекламных просмотров.

Также разработчикам запрещен доступ к функциям Steam, таким как страницы магазинов, участие в распродажах или бандлах. Однако реклама, органично интегрированная в игру, остается допустимой – бренды могут присутствовать на одежде персонажей, предметах и внутри игрового окружения.

Этот шаг направлен на улучшение пользовательского опыта и борьбу с проектами, злоупотребляющими рекламными механиками. Тем не менее, разработчики могут продвигать свои игры вне платформы и участвовать в маркетинговых кампаниях, включая бандлы и сезонные скидки.

Новые ограничения могут серьезно повлиять на рынок игр с агрессивной рекламной монетизацией, особенно в сегменте мобильных портов. Однако для пользователей это означает более честный игровой процесс без навязанных рекламных вставок.