Компания запрещает любую обязательную или поощряющую рекламу.

После введения строгих мер против разработчиков, злоупотребляющих тегом «Ранний доступ», Valve внедрила необходимые ограничения для контроля жадных создателей «бесплатных» игр. Накануне были обнаружены новые рекомендации на сайте компании, разъясняющие, как разработчики могут и не могут продвигать свои проекты.

Одним из ключевых моментов является отделение контента от рекламы. Кроме того, теперь запрещено вводить систему просматривания рекламы в обмен на внутриигровые награды. Также в игре не должно быть реклам, препятствующих игровому процессу. Эти методы применяются почти в каждой мобильной игре и стали основным стандартом в индустрии.

Valve вместо этого поддерживает разработчиков, предлагая им возможности для монетизации через микротранзакции и контент, появляющийся после релиза, что продолжает оставаться проблемой в индустрии и вряд ли исчезнет в ближайшем будущем. Хотя на ПК это явление не было столь распространённым, приятно видеть, что ему противодействуют. Однако, разработчики, использующие такие методы, всегда могут выбрать другие платформы или занять свою нишу.

Однако, всё ещё существует возможность продвижения продуктов внутри игр. Например, Death Stranding аккуратно включила рекламу Monster Energy, в то время как EA проявила меньшую тактичность, внедрив полноэкранную рекламу в UFC 4. К счастью, эта практика не стала массовой, но если ситуация изменится, Steam, скорее всего, это одобрит.