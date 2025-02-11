Valve запустила «Фестиваль локальных кооперативов», в рамках которого пользователи могут приобрести со скидками десятки игр с совместным прохождением, а также получить бесплатные тематические предметы (аватары и рамка) для оформления своего профиля.
Что предлагают в рамках фестиваля?
Событие продлится до 17 февраля, и за это время игроки смогут выгодно приобрести такие популярные игры, как:
- Baldur's Gate 3
- Project Zomboid
- Call of Duty: Black Ops 3
- LEGO Star Wars: Скайуокер. Сага
- И множество других игр с поддержкой сетевого кооператива и режима «на одном экране»
Кроме того, в магазине очков Steam можно бесплатно забрать эксклюзивные аватары, фоны и анимации, связанные с тематикой кооперативных игр. Помимо скидок и бесплатных украшений можно попробовать демоверсии игр в таком жанре.
Локальный кооператив – это редкость в современных играх, но некоторые проекты по-прежнему поддерживают возможность играть вдвоем за одним устройством или через Remote Play Together. Именно такие игры Valve решила выделить в рамках фестиваля.