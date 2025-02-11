Скидки на Baldur’s Gate 3, Project Zomboid и другие хиты – в Steam фестиваль кооперативных игр.

Valve запустила «Фестиваль локальных кооперативов», в рамках которого пользователи могут приобрести со скидками десятки игр с совместным прохождением, а также получить бесплатные тематические предметы (аватары и рамка) для оформления своего профиля.

Что предлагают в рамках фестиваля?

Событие продлится до 17 февраля, и за это время игроки смогут выгодно приобрести такие популярные игры, как:

Baldur's Gate 3

Project Zomboid

Call of Duty: Black Ops 3

LEGO Star Wars: Скайуокер. Сага

И множество других игр с поддержкой сетевого кооператива и режима «на одном экране»

Кроме того, в магазине очков Steam можно бесплатно забрать эксклюзивные аватары, фоны и анимации, связанные с тематикой кооперативных игр. Помимо скидок и бесплатных украшений можно попробовать демоверсии игр в таком жанре.

Локальный кооператив – это редкость в современных играх, но некоторые проекты по-прежнему поддерживают возможность играть вдвоем за одним устройством или через Remote Play Together. Именно такие игры Valve решила выделить в рамках фестиваля.