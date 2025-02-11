Tesla готовится заняться общественным транспортом

Готовится ли Tesla революционизировать общественный транспорт на дорогах? Недавняя заявка на товарный знак Robus, поданная в Ведомство по патентам и товарным знакам США, намекает на это. Речь может идти о названии автономного сервиса заказа поездок — или, по крайней мере, одной из его версий.

Название гораздо более описательное, чем, например, Model 3, обнаружило издание CarMoses. Robus представляет собой сочетание слов Robot и Bus. Оно также хорошо сочетается с Robotaxi — термином, который генеральный директор Tesla Илон Маск использует уже несколько лет для обозначения беспилотных такси. Разница заключается в первой части слова. Robo означает, что Tesla планирует сделать этот сервис полностью автономным.

CarMoses сообщает, что Tesla описывает услугу как «поездки с почасовой оплатой для отдельных лиц и групп». Автобус, а не такси по вызову.

Похоже, именно этот автомобиль Tesla представила вместе с Robotaxi на своём мероприятии, посвящённом автономному вождению, в прошлом году. Многие называли его Robovan, потому что он был больше Cybercab, но называть его автобусом тоже справедливо. 20 мест — это явно больше, чем у фургона.

Если у Tesla есть сервис беспилотных такси, логично, что она также займётся полноценным общественным транспортом. В конце концов, даже с беспилотными автомобилями город, заполненный машинами с одним пассажиром, обречён на транспортный коллапс.

Автобус Robus под брендом Robus мог бы предложить именно это. Однако следует помнить о провале Hyperloop. То, что должно было стать туннелем, заполненным беспилотным транспортом, в итоге превратилось в медленный парад Tesla с водителями и утратило приставку «гипер». Tesla уже заявила, что её «роботакси» потребуются водители.

Пока сервис не заработает, трудно сказать, чем всё в итоге обернётся. На фоне падения продаж автомобилей Tesla и того, что Маск отвлекается на другие дела, он может не следить за тем, что делает компания. Это может пойти ей как на пользу, так и во вред.