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Инженеры Tesla в интервью рассказали об изменениях в Model Y
Электромобиль Tesla Model Y получил множество новшеств и улучшений

После множества слухов самый продаваемый электромобиль Америки под именем Tesla Model Y получил серьёзные изменения. Производитель внёс несколько обновлений, улучшивших его дизайн, комфорт и эффективность. Недавно инженеры Tesla подробно объяснили эти обновления в интервью Tesla Owners Silicon Valley. Некоторые из них уже были известны с момента дебюта, другие — нет.

Бросается в глаза удаление логотипа T с кузова автомобиля. Это решение изначально предназначалось для рынка США, но было отложено из-за требований в Китае. Другое важное изменение в дизайне — возвращение подрулевого переключателя поворотников. Ранее Tesla заменила его кнопками на руле, но высокий спрос со стороны клиентов заставил компанию вернуть переключатель, оставив кнопки в качестве альтернативы. Новые цвета кузова, уже представленные на международных рынках, включая эксклюзивный синий Glacier Blue, вскоре должны появиться и в Северной Америке.

Выпускаемая в рамках начальной Launch Series по цене менее $60 000, модель получила улучшенную шумоизоляцию салона с помощью стеклянной крыши с металлическим покрытием и двойным серебряным слоем. Это же повысило её теплоизоляционные свойства, позволив вентиляторам работать на более низкой скорости для повышения эффективности и комфорта. Вентиляторы Airwave 2.0 теперь двигаются из стороны в сторону для оптимального охлаждения. Кроме того, появилось ламинированное заднее стекло, более плавные и тихие дверные замки и крышки багажника, что улучшает комфорт пассажиров. Внутренние материалы были обновлены для дополнительного подавления нежелательных шумов, включая ковровое покрытие подстаканников, крышек багажника и боковых панелей.

Обновлённый Model Y теперь способен обнаруживать присутствие человека в автомобиле с помощью 4D-радара с системой визуализации. Запуск этой функции запланирован на третий квартал через обновление ПО. Система позволит динамически развёртывать подушки безопасности в зависимости от размера пассажира, определять наличие ребёнка, а также следить за сердцебиением и дыханием. Она также сможет отправлять напоминания о включении климат-контроля и в экстренных случаях звонить в 911.

Введение задних электросидений, разработанных Tesla, с собственной коробкой передач делает их самыми быстро складывающимися в отрасли (4 секунды против среднего показателя в 7 секунд). Крышка багажника теперь закрывается более плавно и бесшумно благодаря дополнительному силовому упору справа. Среди других обновлений — улучшенное светодиодное освещение и повышенная ремонтопригодность задней двери.

Автомобиль получил несколько обновлений, направленных на повышение эффективности и динамики. Аэродинамические улучшения боковых зеркал увеличивают запас хода на несколько километров, а модернизированные тормозные суппорты уменьшают сопротивление.

Более жёсткая подвеска улучшает комфорт и управляемость автомобиля. Несмотря на отказ от увеличения ёмкости аккумулятора ради сохранения доступности, Tesla ожидает, что Агентство по охране окружающей среды (EPA) подтвердит почти 5% прирост запаса хода, приблизив его к 515 км.

#автомобили #tesla #электромобили
Источник: carbuzz.com
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