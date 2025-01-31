40% прибыли Tesla пришлось на продажу регуляторных кредитов

Автопроизводитель Tesla опубликовал финансовые результаты за 2024 год после закрытия рынков. Производитель электромобилей показал ещё менее впечатляющие результаты, чем уже разочаровывающие итоги 2023 года.

В последнем квартале прошлого года автомобильные доходы Tesla упали на 8% по сравнению с теми же тремя месяцами 2023 года, снизившись до $19,8 млрд. Доходы от энергетики и хранения выросли более чем в два раза — на 113% по сравнению с четвёртым кварталом 2023 года. Это всего лишь $3 млрд и небольшая часть бизнеса Tesla. Аналогично, подразделение сервисов показало рост на 31% за те же три месяца, но его вклад в денежном выражении составил всего $2,8 млрд.

Общий доход в четвёртом квартале вырос на 2%, но прибыль снизилась на 23%, а операционная маржа упала до 6,2%. Это худший показатель с первого квартала 2021 года. Для сравнения: средняя операционная маржа автопроизводителей составляет около 10%. Чистая прибыль сократилась на 71%, составив $2,3 млрд.

За весь 2024 год автомобильные доходы Tesla снизились на 6%, до $77 млрд. Доходы от генерации и хранения энергии выросли на 67% и достигли $10 млрд. Сервисы за год увеличились на 27%, принеся $10,5 млрд. В результате общий доход в 2024 году вырос на 1%. За тот же период цена акций Tesla увеличилась на 103%.

Зато валовая прибыль снизилась на 1%, а чистая прибыль сократилась на 53%, составив $7,1 млрд за год. Это делает 2024 год худшим для Tesla с 2021 года, когда компания заработала всего $5,5 млрд. Свободный денежный поток за год упал на 18%, до $3,6 млрд. $2,8 млрд прибыли поступили не от продажи автомобилей или доступа к суперзарядкам, а от продажи регуляторных кредитов другим автопроизводителям.

Tesla заявляет, что снижение средней цены продажи стало одной из причин плохих результатов, наряду с ростом операционных расходов на финансирование побочных направлений в области ИИ и робототехники, которые пока не приносят прибыли. Эти дополнительные направления способствовали росту акций компании среди инвесторов, которые, похоже, верят заявлениям Илона Маска о том, что Tesla больше не является автопроизводителем.

У компании, которая «не занимается автомобилями», продажи автомобилей обеспечили 77% её доходов.

Tesla утверждает, что Cybertruck — нишевая модель, продающаяся ограниченным тиражом в США, — вскоре станет соответствовать требованиям для получения налогового кредита. Это происходит на фоне публичной поддержки Маском плана президента Трампа по немедленной отмене налогового кредита в $7500 для чистых автомобилей. Маск утверждает, что это нанесёт больший ущерб другим автопроизводителям, чем Tesla.

На 2025 год Tesla сделала смелые прогнозы. Компания заявляет, что доходы от хранения энергии «вырастут минимум на 50% в годовом исчислении». ИИ и программное обеспечение начнут приносить прибыль, утверждает Tesla. Что ещё менее правдоподобно, — компания заявляет, что увеличит автомобильные продажи «более чем на 60%», несмотря на устаревший модельный ряд, который уступает по характеристикам конкурентам из Китая и даже США.

Инвесторам, похоже, представленные результаты понравились. Акции Tesla выросли в цене на пострыночных торгах после их публикации.