Чехлы выйдут в четырёх цветах: Peony, Obsidian, Iris и Porcelain.

Ожидается, что в этом году Google представит смартфон Pixel 9a. Издание Android Authority могло раскрыть предполагаемые чехлы для него. Издание утверждает, что чехлы выйдут в четырёх цветах: Peony, Obsidian, Iris и Porcelain. Эти чехлы, как сообщается, будут мягкими силиконовыми. Бросается в глаза отсутствие фирменного визора для камеры от Google.

Задняя панель включает цветной логотип G (в зависимости от выбранного цвета) и простое отверстие для объективов камеры. Даже под углом предполагаемые чехлы для Pixel 9a не показывают никаких элементов, предназначенных для размещения толстого визора, который является отличительной чертой Google.

Кроме того, на левой стороне видно два выступа для физических кнопок устройства. Скорее всего, это кнопка питания и клавиша регулировки громкости. Противоположная сторона кажется относительно чистой, без каких-либо выступов.

Также в публикации утверждается, что Google добавит микрофибровую подкладку внутри чехла. Стоимость четырёх чехлов пока неизвестна, однако есть предположения, что они будут стоить около $29,99, как и чехлы для Pixel 8a.

Всё это лишь предположения, пока Google не сделает официальное заявление. Пока что данная информация ещё раз подтверждает самый крупный слух о Pixel 9a, появившийся в сентябре. Тогда были опубликованы изображения Pixel 9a, демонстрирующие его без привычного выступа камеры. Вместо этого изображения показали телефон с двойной камерой, расположенной на одном уровне с задней панелью. Рядом с этим модулем, предположительно, разместится светодиодная вспышка.

Большинство других элементов выглядят привычно: плоский дисплей, плоские грани и скруглённые углы.

Обычно Google выпускает бюджетные модели серии Pixel A ближе к лету. На этот раз всё может начаться уже в марте. По слухам, Pixel 9a может дебютировать 26 марта, а предзаказы начнутся за неделю до этого. Также сообщается, что устройство будет доступно в двух конфигурациях за $399 и $499.