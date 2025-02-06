Google Pixel 9a ждут раньше привычных сроков выпуска

Следующим смартфоном компании Google станет модель Pixel 9a. Аппарат может поступить в продажу раньше обычного срока, а с ним будут предложены и бонусы.

Издание Android Headlines сообщает, что обладатели устройства получат подписку на сервис Fitbit Premium на полгода, на YouTube Premium и Google One на три месяца.

Этот аппарат относится к смартфонам средней ценовой категории. Ожидается, что устройство будет стоить $499 за начальную версию с 128 ГБ хранилища, как и Pixel 8a до него. Однако более крупная версия с 256 ГБ памяти, скорее всего, подорожает на $50 — до уровня $599 вместо $549 годом ранее за модель с таким же объёмом хранилища.

Новинка должна принести экран размером 6,28 дюйма с частотой 120 Гц. Можно рассчитывать на привычный дизайн со скруглёнными углами. Известная камера с полосой, характерная для серии Pixel, может быть изменена. В новой модели ждут две задние камеры: основную на 48 Мп и дополнительную на 13 Мп. Это видно на снимках, которые появились к настоящему времени.

Ожидается, что аппарат будет работать на процессоре Tensor G4, как и смартфоны серии Pixel 9. Ёмкость батареи составит 5100 мАч.