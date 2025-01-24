Электромобиль Nissan PZ1L будут делать в Англии

Планы японского автопроизводителя Nissan по созданию субкомпактного электрического кроссовера на заводе в Миссисипи отменены. Новый электромобиль с кодовым названием PZ1L предполагалось поместить в иерархии моделей между Leaf и более крупным кроссовером Rogue. Он был одним из пяти новых электромобилей Nissan и Infiniti, запланированных для выпуска на американском заводе.

По данным издания Automotive News, Nissan собирается перенести производство этого нового электромобиля на завод в Англии. Однако, несмотря на перенос этого проекта и паузу в реализации других электромобилей на этом заводе, в отчёте говорится, что Nissan сосредоточится на других проектах для фабрики в Кантоне.

Автопроизводитель сообщает поставщикам, что не будет строить новый электромобиль в США. Представитель Nissan дал расплывчатый комментарий, заявив: «Мы продолжим оценивать рыночные возможности для новых моделей и корректировать планы соответствующим образом». Automotive News отмечает, что Nissan по-прежнему работает над другими проектами электромобилей для завода, но это будут автомобили, более подходящие для рынка. То есть крупнее и дороже.

Nissan изначально была лидером в сегменте электромобилей с моделью Leaf. Несмотря на появление на рынке второго поколения Leaf и более крупного электромобиля Ariya, компания замедлила темпы развития. Nissan, сталкивающийся с трудностями в продажах любых автомобилей и, как сообщается, близкая к финансовому краху, работает над слиянием с Honda и сейчас не может себе позволить рисковать.

PZ1L был добавлен в производственную программу Кантонского завода в мае, но это было до ухудшения его рентабельности и продаж. Лишь три компактных электрических кроссовера превысили 20 000 проданных единиц в сегменте электромобилей США в прошлом году, поэтому для Nissan это не лучший момент для выхода на этот рынок до улучшения ситуации.

«У нас есть прогноз объёмов рынка, который включает долю гибридов, подключаемых гибридов и долю электромобилей», — заявил Понз Пандикутхира, главный специалист по планированию Nissan Americas, в интервью Automotive News в октябре. «Это число пока не окончательное».

Завод Nissan в Кантоне — один из двух сборочных заводов автопроизводителя в США. Фабрика была открыта в 2003 году и с тех пор выпустила более 5 млн автомобилей. Завод способен производить 410 000 автомобилей в год. Сейчас здесь выпускаются модели Altima и Frontier, причём Altima, как ожидается, будет снята с производства в этом году.

Завод автопроизводителя в Смирне, штат Теннесси, открылся в 1983 году. Он может производить 640 000 автомобилей в год и в настоящее время выпускает Murano, Pathfinder, Rogue и Infiniti QX60. Nissan пока не назвал модели, которые заменят Altima на заводе в Кантоне.