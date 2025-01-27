Mitsubishi готовится ежегодно представлять новые модели

Автопроизводитель Mitsubishi планирует выпустить совершенно новый электрический кроссовер в США. Как сообщается, японский автопроизводитель заявил своим дилерам на встрече в минувшие выходные, что его второй электромобиль появится в их салонах примерно в 2026 году.

Прошло много времени с тех пор, как дилеры Mitsubishi имели электромобили в своих шоурумах, что удивительно для бренда, который первым в мире представил массовый электромобиль в 2009 году — модель i-MiEV. Очевидно, что дилеры не слишком довольны таким положением дел.

Mitsubishi озвучила планы на встрече 26 января, сообщает издание Automotive News. Руководители компании не вдавались в подробности о новой модели. По словам источников, это будет купе-кроссовер, похожий на модель, которую Nissan планирует выпустить в качестве замены Leaf.

Новый электромобиль Nissan был представлен в виде концепта Chill-Out, который был раскрыт ещё в 2021 году. Он имеет дизайн, схожий с электромобилем Ariya, но немного меньше по размеру. Как и Ariya, концепт Chill-Out базируется на платформе CMF-EV.

CMF — это модульная платформа, разработанная Nissan и Renault в рамках их альянса, в который входит Mitsubishi. Другие версии этой платформы используются для автомобилей с ДВС, таких как Mitsubishi Outlander и Nissan Rogue. Электрическая версия (переименованная в 2023 году в AmpR Medium) в Северной Америке применяется только для Ariya.

Хотя дилеры Mitsubishi будут рады получить новую модель, председатель Национального консультативного совета Mitsubishi RC Хилл заявил Automotive News: «Это вероятное решение проблемы производителя, но не решение для увеличения объёма продаж. Будет сложно компенсировать объём продаж Mirage с помощью этого электромобиля».

На Mirage приходилась почти треть продаж бренда Mitsubishi в прошлом году. Он оставался последним доступным вариантом нового автомобиля. У дилеров есть запасы до конца лета, но по мере того, как рынок становится всё дороже, ситуация может быстро измениться.

Электромобиль поможет привлечь новую категорию покупателей, но ещё одна новая модель могла бы вернуть аудиторию Mirage. Automotive News сообщает, что Mitsubishi рассматривает возможность выпуска новой комплектации и снижения стартовой цены для кроссовера Outlander Sport. Текущая базовая цена Outlander Sport составляет $23,695. Было бы непросто убрать из неё что-то существенное, чтобы остаться конкурентоспособным. Тем не менее, в модели 2.0S есть такие опции, как полный привод, тонированные стёкла, датчики дождя и автоматический круиз-контроль. Их можно исключить, используя запчасти, предназначенные для других рынков.

Несмотря на то, что большинство моделей автопроизводителя не претерпели обновлений за последнее десятилетие, Mitsubishi утверждает, что дилеры стремятся стать частью бренда. «Дилеры звонят и интересуются франшизой Mitsubishi Motors», — заявил Automotive News генеральный директор Mitsubishi Motors North America Марк Чаффин. «Наши горячие линии загружены, как никогда раньше. Нас замечают как крупные, так и мелкие дилерские группы, которые хотят добавить Mitsubishi в своё портфолио».

Автопроизводитель не только показал значительный рост продаж в прошлом году, но и заявил, что с 2026 по 2030 финансовый год будет выпускать новые или обновлённые модели ежегодно, что подогревает интерес дилеров. Этой зимой Mitsubishi также представит обновлённую версию кроссовера Outlander.