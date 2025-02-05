Экран Galaxy S25 Ultra может быть лучше прежнего защищён от падений

Одним из улучшений, которые получил смартфон Galaxy S25 Ultra, является защита экрана Corning Gorilla Armor 2. Она имеет схожие основные характеристики с оригинальным Gorilla Armor, который Samsung впервые использовала для Galaxy S24 Ultra в прошлом году.

Однако есть некоторые различия между тем стеклом и новым. В плане устойчивости к царапинам, похоже, что новое решение не показывает таких же результатов, как Armor.

Gorilla Armor 2 — это защита экрана, которую Corning описывает как «первый в отрасли материал для покрытия экрана с устойчивостью к царапинам и бликам для мобильных устройств». С одной стороны, тесты от Samsung показывают, что Armor 2 обладает высокой устойчивостью к падениям и может выдержать падения с высоты до 2,2 метра на поверхность, подобную бетону.

С другой стороны, независимый тест, проведённый ютубером JerryRigEverything, показывает, что панель Gorilla Armor 2 на Galaxy S25 Ultra не так устойчива к царапинам, как оригинальная Armor. В прошлом году на канале PBKReviews проводили тест на царапины на Galaxy S24 Ultra с использованием набора для теста твёрдости Мооса — панель Gorilla Armor поцарапалась на уровне 7. Возможно, даже на уровне 8, так как царапины на уровне 7 были настолько слабыми, что было трудно сказать, являются ли они временными следами.

Более свежий тест твёрдости Мооса, проведённый на новом смартфоне на канале JerryRigEverything, показывает, что Gorilla Armor 2 царапается на уровне 6, как и предыдущие решения от Corning до появления Armor.

Слишком высокая устойчивость к царапинам может сделать защитное стекло более подверженным повреждениям при падении и наоборот. Возможно, в Corning решили, что оригинальная защита Gorilla Armor для экрана не была такой стойкой к разрушениям, как хотелось бы. Возможно, Corning снизила устойчивость к царапинам, чтобы повысить стойкость Armor 2 к падениям.

В любом случае экран Galaxy S25 Ultra предлагает непревзойдённые антирефлексные свойства и может быть более устойчивым к разрушению.