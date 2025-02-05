Одним из улучшений, которые получил смартфон Galaxy S25 Ultra, является защита экрана Corning Gorilla Armor 2. Она имеет схожие основные характеристики с оригинальным Gorilla Armor, который Samsung впервые использовала для Galaxy S24 Ultra в прошлом году.
Однако есть некоторые различия между тем стеклом и новым. В плане устойчивости к царапинам, похоже, что новое решение не показывает таких же результатов, как Armor.
Gorilla Armor 2 — это защита экрана, которую Corning описывает как «первый в отрасли материал для покрытия экрана с устойчивостью к царапинам и бликам для мобильных устройств». С одной стороны, тесты от Samsung показывают, что Armor 2 обладает высокой устойчивостью к падениям и может выдержать падения с высоты до 2,2 метра на поверхность, подобную бетону.
С другой стороны, независимый тест, проведённый ютубером JerryRigEverything, показывает, что панель Gorilla Armor 2 на Galaxy S25 Ultra не так устойчива к царапинам, как оригинальная Armor. В прошлом году на канале PBKReviews проводили тест на царапины на Galaxy S24 Ultra с использованием набора для теста твёрдости Мооса — панель Gorilla Armor поцарапалась на уровне 7. Возможно, даже на уровне 8, так как царапины на уровне 7 были настолько слабыми, что было трудно сказать, являются ли они временными следами.
Более свежий тест твёрдости Мооса, проведённый на новом смартфоне на канале JerryRigEverything, показывает, что Gorilla Armor 2 царапается на уровне 6, как и предыдущие решения от Corning до появления Armor.
Слишком высокая устойчивость к царапинам может сделать защитное стекло более подверженным повреждениям при падении и наоборот. Возможно, в Corning решили, что оригинальная защита Gorilla Armor для экрана не была такой стойкой к разрушениям, как хотелось бы. Возможно, Corning снизила устойчивость к царапинам, чтобы повысить стойкость Armor 2 к падениям.
В любом случае экран Galaxy S25 Ultra предлагает непревзойдённые антирефлексные свойства и может быть более устойчивым к разрушению.