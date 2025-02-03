Вдвое складывающийся смартфон Samsung ждут в 2026 году

Прошло шесть лет с момента начала продаж первого складного смартфона Samsung — Galaxy Fold. С тех пор в форм-факторе складных телефонов не произошло значительных изменений. За последние несколько лет компания продемонстрировала несколько прототипов складных смартфонов с двухскладными и раздвижными механизмами.

В этом году ожидается, что южнокорейская компания представит свой первый складывающийся вдвое смартфон вместе с Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7. Новый слух проливает свет на вопрос о его возможном названии.

Согласно корейскому инсайдеру, первый смартфон Samsung с двухскладным дисплеем будет называться Galaxy G Fold. Компания уже зарегистрировала товарный знак. Со ссылкой на эксперта Росса Янга в отчёте утверждается, что устройство, скорее всего, будет выпущено в третьем квартале 2026 года.

Также сказано, что экран устройства имеет диагональ 6,54 дюйма в полностью сложенном состоянии. В разложенном виде его размер увеличивается до 9,96 дюйма по диагонали. По всей видимости, устройство складывается внутрь с обеих сторон, что защищает дисплей от повреждений при падении.

Также утверждается, что аппарат весит примерно столько же, сколько H, что может означать вдвое складывающийся смартфон Huawei Mate XT. Однако устройство Samsung, как сообщается, будет немного толще.

Преимущество двойного внутреннего складывания Samsung заключается в том, что экран защищён от прямого удара в случае падения. Для сравнения, Huawei Mate XT складывается внутрь с одной стороны и наружу с другой, из-за чего одна сторона всегда остаётся подверженной внешним воздействиям и царапинам.





Ожидается, что цена устройства будет высокой, а объём выпуска — ограниченным. Это неудивительно, поскольку аппарат привносит передовые технологии и является экспериментальной моделью по сравнению с обычными моноблоками и складными телефонами.

За последние несколько лет Samsung не вносила кардинальных изменений в свои складные смартфоны. Она добавила рейтинг IP48 в Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6, но это постепенные улучшения, а не революционные нововведения.

Важно, чтобы программное обеспечение и приложения были готовы к полностью сложенному, наполовину открытому и полностью открытому состоянию.