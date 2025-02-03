Международный релиз смартфона Samsung Galaxy A56 всё ближе

Компания Samsung продолжает готовиться к скорому началу продаж смартфона нового поколения Galaxy A56. У этого аппарата средней ценовой категории уже появились страницы поддержки, что подтверждает его скорый выход.

Страница поддержки Galaxy A56 стала доступна в Индии и Великобритании с номерами моделей SM-A566E/DS и SM-A566B/DS. Буква E обозначает индийскую версию, а B — глобальную. DS в конце означает поддержку двух SIM-карт. Таким образом, в обоих регионах можно ожидать наличие двух слотов для SIM.

За пару дней до этого аппарат прошёл сертификацию FCC и TUV Rheinland. Недавно также сообщалось, что смартфон Galaxy A56 предложит продвинутые возможности искусственного интеллекта, но может оказаться сложнее прежнего в ремонте из-за изменений в конструкции.

В утечке уже появлялись изображения устройства, показавшие наличие изменений во внешнем виде. На задней панели расположен овальный блок, в котором находятся три камеры. Согласно имеющейся информации, Galaxy A56 будет оснащён процессором Exynos 1580 и 8 ГБ оперативной памяти. Samsung планирует выпустить эту модель и на китайском рынке, так как устройство замечено в сертификации 3C. В этом же списке подтверждена поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.