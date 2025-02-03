Аппараты iPhone продолжают доминировать в топ-10 по продажам

Согласно последним данным, серия смартфонов Galaxy S24 от Samsung оказалась настоящим хитом для компании. Это её самая продаваемая линейка флагманов с 2019 года. Несмотря на это, она слабо представлена в первой десятке по продажам смартфонов в 2024 году.

По информации фирмы Canalys, Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra стали самыми продаваемыми флагманскими телефонами Samsung с серии Galaxy S с 2019 года. В первую очередь покупали модель Ultra.

Эти данные подтверждаются отчётом от Hana Securities, который был опубликован инсайдером @Jukanelosreve в Twitter. Samsung продала более 37 млн устройств Galaxy S24 в 2024 году. Эта цифра распределена между 16,82 млн S24 Ultra, 13,2 миллиона S24 и 7,14 миллиона S24+.

Это произошло на фоне роста продаж смартфонов в целом. В прошлом году этот рост составил 7%.

Samsung и Apple шли вровень по объёмам поставок. Apple в итоге обошла Samsung с результатом 225,9 млн против 222,9 млн. 2024 год стал годом, когда Apple забрала у Samsung титул крупнейшего производителя смартфонов в мире.

Модели iPhone 15 и iPhone 16 занимают шесть из десяти первых мест, а iPhone 13 замыкает топ-10. Samsung в десятке представлена тремя моделями: Galaxy A15 на первом месте, его 5G-версия на восьмом месте и Galaxy S24 Ultra на девятом. В 2023 году ни одно из флагманских устройств Samsung не попало в топ-10.