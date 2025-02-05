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Volkswagen ID.4 2025 модельного года будет заметно дороже версии 2024 года
Volkswagen ID.4 2025 со временем должен стать дешевле

После того как Volkswagen окончательно решил проблемы с дверными ручками, немецкий автопроизводитель возобновил выпуск электрического кроссовера ID.4 на заводе в Чаттануге. Производство стояло четыре месяца, и теперь стартует модель 2025 года.

Volkswagen ID.4 2025 модельного года будет заметно дороже версии 2024 года, но большая часть этого роста цены исчезнет через несколько месяцев. На первых этапах Volkswagen будет выпускать только версии Pro с батареей 82 кВт•ч. Желающим получить более доступную модель с батареей 62 кВт•ч и меньшим запасом хода придётся подождать.

Проблема с дверными ручками ID.4 привела к остановке производства и продаж новых автомобилей ещё в сентябре прошлого года. Влага могла попадать внутрь механизма, из-за чего двери могли самопроизвольно открываться. Около 100 000 уже выпущенных ID.4 оказались подвержены этой неисправности, и потребовалось время, чтобы разработать и внедрить новую деталь.

Новые дверные ручки решили проблему. Volkswagen начал поставлять исправленные детали дилерам, которые предлагали выгодные условия аренды для отремонтированных электромобилей 2024 года. Теперь, когда у VW снова налажен процесс сборки, завод в Теннесси перешёл к выпуску модели 2025 года.

Линейка ID.4 2025 года начинается с заднеприводной версии Pro за $45 095. В базовую комплектацию входят 19-дюймовые колёса, светодиодные фары и система бесключевого доступа. Полноприводная версия Pro стартует с $48 995. Заднеприводные модели Pro выдают 282 л. с. и 402 Н•м крутящего момента, обеспечивая запас хода в 468 км. AWD-версии развивают 335 л. с. и проезжают 423 км без подзарядки.

Эта цена на $220 выше, чем у ID.4 Pro 2024 года, и на $5360 дороже самой доступной версии прошлого года. Модель с батареей 62 кВт•ч, которая ранее была самой дешёвой, вернётся позже в этом году, а стоимость объявят дополнительно.

Версия ID.4 Pro S начинается с $50 195, а её полноприводный вариант стоит $54 095. В этом исполнении добавляются 20-дюймовые колёса, адаптивные фары, вентилируемые сиденья с перфорированной искусственной кожей, подогрев руля и панорамная стеклянная крыша.

Флагманская версия линейки — ID.4 Pro S Plus — стандартно оснащена полным приводом и стоит $57 295. В её оснащение входят увеличенные колёса, чёрная крыша и премиальная аудиосистема Harman Kardon.

Так как ID.4 производится в Чаттануге, он соответствует требованиям для получения федерального налогового кредита США на электромобили в размере $7500. Правда, сейчас налоговые льготы и другие стимулы для электромобилей находятся на этапе пересмотра.

#автомобили #volkswagen
Источник: carbuzz.com
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