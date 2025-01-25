Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Volkswagen может дорого заплатить за несоответствие целям по выбросам в Европе
Volkswagen не уложится в нормы выбросов CO2

Как и многие автопроизводители, Volkswagen сталкивается со всё более строгими регламентами по выбросам в Европе, а также с большими штрафами за их несоответствие. Видимо, Volkswagen уверена, что не выполнит эти требования, даже продавая электромобили, такие как ID.4 и ID.3. По данным Bloomberg, она ожидает штраф в размере €1,5 млрд, или $1,57 млрд. Возможно, компания сможет снизить затраты, объединив усилия с другими автопроизводителями, чтобы приблизиться к целям. В любом случае это является тревожным сигналом наряду с несколькими другими для немецкой компании.

Volkswagen не одна находится в такой ситуации со штрафами. Европа уменьшила допустимый уровень углеродных выбросов для автопроизводителей. Если автопроизводители превышают этот уровень, на них налагается определённый штраф за каждую проданную машину, умноженный на количество граммов, превышающих установленный лимит. За каждый грамм превышения — 95 евро с автомобиля. Ранее было оценено, что Volkswagen может в конечном итоге заплатить $300 млн за каждый грамм углекислого газа, превышающий целевой показатель. Исходя из этой оценки, кажется, что Volkswagen не достигнет цели примерно на 5,23 грамма на километр, и получит штраф минимум 475 евро за каждый проданный автомобиль. Однако точная сумма не определена.

Что Volkswagen может сделать, чтобы уменьшить эти штрафы, так это «объединиться» с другими автопроизводителями. Некоторые автопроизводители уже объявили, что будут покупать кредиты у производителей электромобилей в группах, называемых пулами. Хотя они могут не избежать штрафов полностью, это может снизить общую сумму штрафов. Учитывая, как они рассчитываются, каждый грамм CO2 имеет значение. Toyota, Ford, Subaru и Mazda уже объявили, что будут получать кредиты от Tesla и Stellantis. Mercedes-Benz, вместе со Smart, объединяется с Volvo и Polestar. Volkswagen ещё не объявила о каком-либо партнёрстве. Hyundai Motor Group, SAIC и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, у которых также есть достаточно популярные электромобили, также не объявили о пулах. Возможно, Volkswagen сможет заключить соглашение с кем-то из них.

Пул, вероятно, будет лучше другого варианта, заключающегося в ограничении производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, чтобы снизить средний уровень выбросов компании. Бывший генеральный директор Stellantis Карлос Таварес предложил эту идею до своего ухода из компании. Bloomberg отмечает, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания Volkswagen более прибыльны. Вероятно, компании нужно будет продавать как можно больше автомобилей и получать прибыли, чтобы покрыть штрафы и другие расходы.

Электромобили менее прибыльны, и Bloomberg сообщила, что Volkswagen ожидает меньший доход от их производства и продаж. Ещё Volkswagen сталкивается с жёсткой конкуренцией, особенно в Европе и Китае со стороны китайских автопроизводителей. Компании необходимо инвестировать много денег в конкурентоспособные продукты. Эта потребность ещё больше, потому что многие из её новых продуктов появятся только через несколько лет, оставляя марку с устаревшей модельной линейкой. Плюс, у неё есть большие расходы на содержание своей рабочей силы и управление значительными мощностями производства, которые, вероятно, не будут использованы. В результате ближайшая пара лет может стать тяжёлой для Volkswagen.

#электромобили #volkswagen
Источник: carbuzz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала 13 смартфонов, которые не получат новую HyperOS 2.0 и уже завершили жизненный цикл
+
Американские ракеты-носители будут запускаться в космос из Норвегии
6
В Австрии демонтируют один из самых мощных коротковолновых передатчиков радиосигналов в Европе
3
Япония добилась прогресса в беспроводной передаче электроэнергии на большие расстояния
1
Сэм Альтман из OpenAI заявил, что способен создать искусственный интеллект умнее человека
15
Искусственный интеллект Gemini и ChatGPT появился на Android
3
Следующим ремейком от Capcom будет Resident Evil 0
+
Samsung Galaxy S25 Ultra отличается от S24 Ultra улучшенными динамиками, камерами и охлаждением
3
Самый древний и старый живой организм на Земле на грани исчезновения из-за деятельности человека
1
Саудовская Аравия показала эскизы первой секции горизонтального небоскреба «The Line»
+
Вышла новая версия мода, который добавляет город Нуэво-Параисо в Red Dead Redemption 2 из RDR 1
1
В Саудовской Аравии официально началось строительство самого высокого небоскрёба в мире
+
Новые процессоры Intel Nova Lake были замечены в транспортной накладной
+
Ведущие оборонные компании Европы подписали соглашение о разработке боевого танка «будущего»
+
Новая технология Массачусетского института позволяет получать аммиак из скважин под землёй
+
Пользователи сталкиваются с повреждениями видеокарт при использовании Q-Release на платах ASUS
1
Battlefield 6 в преддверии анонса проходит этап крупнейшего тестирования в истории серии — авторитетный инсайдер
+
Американский блогер обсуждает с Кремлем возможность провести интервью с Владимиром Путиным
+
NVIDIA GeForce RTX 5080 уже продается во Вьетнаме за 1400 долларов
1
Microsoft удалит страницу с бесплатными темами для Windows 10 и Windows 11
3

Популярные статьи

В Сибири появится завод за 21 млрд рублей для переработки "культуры будущего" - рапса
8
Холодная планета - вспоминаю игру "Lost Planet"
5
"Анора" - странный претендент на премию Оскар (субъективное мнение)
8
Ретро-обзор: 3D ускоритель 3Dfx Voodoo 2 12Mb - икона конца 90х
60
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Январь)
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
9
Выбираем серверные RAID-массивы: какие технологии обеспечивают лучшую эффективность
8
Samsung представила серию Galaxy S25: еще больше ИИ-функций, новый дизайн и фокус на приватность
2
Игра DOOM: The Dark Ages - первый крупный проект, созданный в застенках Xbox
2
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
8

Сейчас обсуждают

Evgeny Chezarin
14:49
Записки из пнд. "Конечно надо брать 3050, ведь она в клочья разрывает даже устаревший мусор 3060." (с)
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
Garthar
14:45
А напомни как мне, pegasus случаем не простым сообщением айпонтики заражал?
Мошенники массово рассылают в Telegram файлы, содержащие вредоносное приложение «Mamont»
Артём Крючков
14:45
Автор новости опоздал на год Давно уже установил Gemini себе на телефон
Искусственный интеллект Gemini и ChatGPT появился на Android
Evgeny Chezarin
14:42
Последние два дума - параша. Особенно етернал, разноцветный шлак. Дарк эйджес вообще запредельный мусор.
Игра DOOM: The Dark Ages - первый крупный проект, созданный в застенках Xbox
Айдар Кожагельдиев
14:42
БОЖЕ 😁 Да кому нужна карта которая может только с костылём ? Эта калека быстрее 4090 на ничтожные 7-10% 🤣 Какой баран будет это покупать ? Зачем ? 4090 и 7900XTX видимо были последними настоящими ВИ...
4 миллиарда лет назад марсианский океан сформировал границу между полушариями планеты
Андрей Макин
14:40
4fps за 900$, оправданно 🤣
4 миллиарда лет назад марсианский океан сформировал границу между полушариями планеты
Аня Троянова
14:38
Нет конечно, у меня на ртх 3060 на 12 гиг памяти 78 максимальная была..
Видеокарты RTX 5000 показывали температуру Hot Spot до 255 градусов и NVIDIA его отключила
Arcane Sorcerer
14:31
Потому что ты конченый и бомжара, поэтому ты и не купишь. Тебе нужно еще оплатить свое лечение в психушке.
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
Руслан Тумов
14:28
5090, вась
Цены на RTX 5090 у перекупщиков на зарубежных торговых площадках доходят до $7000
Руслан Тумов
14:25
А ну брысь к своему парню, яблочник
Мошенники массово рассылают в Telegram файлы, содержащие вредоносное приложение «Mamont»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем