Volkswagen не уложится в нормы выбросов CO2

Как и многие автопроизводители, Volkswagen сталкивается со всё более строгими регламентами по выбросам в Европе, а также с большими штрафами за их несоответствие. Видимо, Volkswagen уверена, что не выполнит эти требования, даже продавая электромобили, такие как ID.4 и ID.3. По данным Bloomberg, она ожидает штраф в размере €1,5 млрд, или $1,57 млрд. Возможно, компания сможет снизить затраты, объединив усилия с другими автопроизводителями, чтобы приблизиться к целям. В любом случае это является тревожным сигналом наряду с несколькими другими для немецкой компании.

Volkswagen не одна находится в такой ситуации со штрафами. Европа уменьшила допустимый уровень углеродных выбросов для автопроизводителей. Если автопроизводители превышают этот уровень, на них налагается определённый штраф за каждую проданную машину, умноженный на количество граммов, превышающих установленный лимит. За каждый грамм превышения — 95 евро с автомобиля. Ранее было оценено, что Volkswagen может в конечном итоге заплатить $300 млн за каждый грамм углекислого газа, превышающий целевой показатель. Исходя из этой оценки, кажется, что Volkswagen не достигнет цели примерно на 5,23 грамма на километр, и получит штраф минимум 475 евро за каждый проданный автомобиль. Однако точная сумма не определена.

Что Volkswagen может сделать, чтобы уменьшить эти штрафы, так это «объединиться» с другими автопроизводителями. Некоторые автопроизводители уже объявили, что будут покупать кредиты у производителей электромобилей в группах, называемых пулами. Хотя они могут не избежать штрафов полностью, это может снизить общую сумму штрафов. Учитывая, как они рассчитываются, каждый грамм CO2 имеет значение. Toyota, Ford, Subaru и Mazda уже объявили, что будут получать кредиты от Tesla и Stellantis. Mercedes-Benz, вместе со Smart, объединяется с Volvo и Polestar. Volkswagen ещё не объявила о каком-либо партнёрстве. Hyundai Motor Group, SAIC и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, у которых также есть достаточно популярные электромобили, также не объявили о пулах. Возможно, Volkswagen сможет заключить соглашение с кем-то из них.

Пул, вероятно, будет лучше другого варианта, заключающегося в ограничении производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, чтобы снизить средний уровень выбросов компании. Бывший генеральный директор Stellantis Карлос Таварес предложил эту идею до своего ухода из компании. Bloomberg отмечает, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания Volkswagen более прибыльны. Вероятно, компании нужно будет продавать как можно больше автомобилей и получать прибыли, чтобы покрыть штрафы и другие расходы.

Электромобили менее прибыльны, и Bloomberg сообщила, что Volkswagen ожидает меньший доход от их производства и продаж. Ещё Volkswagen сталкивается с жёсткой конкуренцией, особенно в Европе и Китае со стороны китайских автопроизводителей. Компании необходимо инвестировать много денег в конкурентоспособные продукты. Эта потребность ещё больше, потому что многие из её новых продуктов появятся только через несколько лет, оставляя марку с устаревшей модельной линейкой. Плюс, у неё есть большие расходы на содержание своей рабочей силы и управление значительными мощностями производства, которые, вероятно, не будут использованы. В результате ближайшая пара лет может стать тяжёлой для Volkswagen.