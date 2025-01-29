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Электрический седан Volkswagen ID.7 решено не продавать в США
Volkswagen ID.7 не доберётся до Америки.

Похоже, Volkswagen определился с судьбой модели ID.7. С момента выхода электроседана в Европе в 2023 году компания колебалась в решении о его поставках в США. Даже в октябре прошлого года оставалось неясно, привезут ли ID.7 за океан. Теперь стало окончательно известно, что модель не доберётся до американских дилеров VW. Возможно, ID.7 не стал бы хитом продаж, но его отмена делает календарь выпуска электромобилей компании ещё более скудным.

Первым об этом сообщило издание The Drive. Представитель Volkswagen подтвердил информацию, добавив следующее заявление:

Из-за текущей сложной ситуации на рынке электромобилей Volkswagen принял решение не предлагать ID.7 в Северной Америке.

Несмотря на это, электромобили остаются ключевой частью долгосрочной стратегии Volkswagen, и новые модели продолжат выходить на этот рынок.

Мы вдохновлены тёплым приёмом ID. Buzz, представленного в конце прошлого года, а также сильными январскими продажами ID.4.

Похоже, Volkswagen ссылается на то, что темпы распространения электромобилей не соответствуют ожиданиям автопроизводителей. Дополнительные трудности может создать администрация Трампа, которая уже заявляла, что не собирается поддерживать индустрию налоговыми льготами или другими мерами.

Стоит признать, что, хотя VW и нуждается в большем количестве электромобилей, крупный и довольно дорогой седан ID.7 вряд ли бы существенно повлиял на продажи. В последние годы Volkswagen не добился особого успеха в сегменте больших и премиальных седанов. Достаточно вспомнить Arteon, который так и не нашёл широкую аудиторию. К тому же покупатели в США больше интересуются кроссоверами и внедорожниками, чем традиционными автомобилями.

У компании остаются ID. Buzz, который наконец поступил к дилерам, и обновлённый ID.4. Хватит ли этого для исправления ситуации, остаётся вопросом. В прошлом году продажи ID.4 упали на 55 % по сравнению с 2023-м.

Хочется верить, что у Volkswagen есть планы по серьёзным изменениям ID.4 в ближайшие годы, а также по выпуску новых моделей, о которых пока не объявлено. Компания намекала на что-то в 2026 году. К 2027 году ID.4 уже будет 7 лет, а конкуренты не стоят на месте. Возможно, появится спортивная версия GTI на базе серийного ID.2all, но в США она вряд ли выйдет до 2027 года, когда ID.4 и ID. Buzz уже будут считаться устаревшими.

#электромобили #volkswagen
Источник: carbuzz.com
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