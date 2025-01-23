Немецкого автопроизводителя Volkswagen настиг кризис

Помимо Nissan, другой крупный автопроизводитель с устоявшимися традициями сталкивается с медленно развивающимся кризисом. Им является Volkswagen. Компания имеет похожие проблемы, связанными с продажами, поиском средств для инвестирования в новые модели и поддержанием рабочих мест. С этим частично связана и пауза в выпуске новых электромобилей. Как отметило издание Bloomberg, у компании не будет новых моделей до 2026 года. У бренда Beetle и Golf есть и другие устаревшие продукты.

В Европе и Китае нехватка новых моделей, вероятно, будет ощущаться сильнее всего. Bloomberg подчеркнул, что последним новым электромобилем от VW стал лифтбек-седан ID.7 в 2023 году. Таким образом, компания находится в периоде застоя. Следующей новой моделью станет серийная версия концепта ID.2all, которая выйдет только в 2026 году. Скорее всего, эта модель сначала появится только в Европе. Аналогичная ситуация ожидается с новым внедорожником для Китая, разработанным совместно с Xpeng. Этот внедорожник, вероятно, будет доступен исключительно в Китае, когда поступит в продажу в 2026 году.

В США этот застой может быть менее заметным, по крайней мере, в ближайшем будущем. Фургон ID. Buzz появился здесь в конце прошлого года. США, возможно, также получат ID.7. Если это произойдёт и модель выйдет в 2025 году, это поможет заполнить пробел. Однако затем в календаре снова возникнет пустота до выхода моделей Scout в 2027 году. Маловероятно, что серийная версия ID.2all появится в США. Возможно, что версия GTI этой модели будет выпущена, но, скорее всего, это произойдёт через год или два после основной ID.2all, причём сначала в Европе.

Более тревожным является промежуток между этими моделями и выпуском следующего поколения электрического Golf, который ожидается не раньше 2029 года. Это не только целых три года после выпуска ID.2all, но и почти десятилетие после выхода нынешних электрических моделей ID.3 и ID.4. Хотя новый Golf потенциально может заменить ID.3, он не станет заменой для более крупного ID.4, который является ключевым элементом линейки электромобилей VW в США. С учётом того, как быстро развиваются электромобили, ID.4 наверняка будет казаться устаревшим без серьёзного обновления до 2029 года. Это будет особенно важно, так как ID.4 станет одним из самых доступных электромобилей от VW в США, поскольку Buzz и Scout относятся к дорогому сегменту рынка. Пока неясно, как именно будет оцениваться ID.7 для американского рынка.

Ситуацию усугубляют старые модели с двигателями внутреннего сгорания, которые не особенно конкурентоспособны. Это ярко проявляется в США. Atlas продаётся с обновлениями с 2018 года, а Jetta — с 2019 года. Golf исчез с рынка, за исключением версий GTI и Golf R, которые не являются массовыми. К счастью, новый Tiguan поступит в продажу в этом году. После запуска версий с двигателем внутреннего сгорания появятся и гибридные варианты. Но это всё ещё оставляет две из самых популярных моделей (три, если считать Atlas и его кросс-версию Atlas Cross Sport отдельно) устаревшими как по внешнему виду, так и по характеристикам.

Возвращаясь к Golf, восьмое поколение этой модели пока относительно свежо. К моменту выхода следующего поколения в конце десятилетия она также будет казаться серьёзно устаревшей. Поскольку Golf в основном исчез с рынка США, для этого рынка это не так важно. Но в Европе, где эта модель остаётся одной из основных для бренда, ситуация будет другой.