Проблемы Samsung с памятью HBM сохраняются

Компания Samsung опубликовала прогноз по доходам за 4-й квартал 2024 года. Компания оценила свои доходы на 10% выше, а операционную прибыль — более чем в два раза выше по сравнению с этим же периодом прошлого года. Теперь компания опубликовала окончательные данные о финансах за 4-й квартал 2024 года.

Доходы и прибыль компании за год увеличились, но она всё равно не оправдала рыночные ожидания. Виноваты главным образом проблемы с памятью и экономические условия.

Samsung сообщила, что её доход в 4-м квартале составил $52,1 млрд, что на 11,8% больше, чем в 4-м квартале 2023 года. Операционная прибыль составила $4,46 млрд, что на 29,9% больше, чем в том же квартале прошлого года.

Хотя эти показатели могут выглядеть положительными, дела у компании идут не так хорошо. Операционная прибыль Samsung не оправдала рыночные ожидания на 15,7%. Это в первую очередь связано с низкими продажами полупроводниковых чипов для серверов ИИ и персональных вычислительных устройств.

Компания столкнулась с проблемами с чипами памяти высокой пропускной способности (HBM). Сообщается, что ей не удалось сертифицировать свои чипы HBM3E у Nvidia для использования в её флагманских ускорителях ИИ (GPU), которые используются такими компаниями, как Amazon, Google, Meta, Microsoft и OpenAI.

Основным источником дохода для Samsung всегда был бизнес с чипами памяти, но он испытывает трудности. Чипы HBM испытывают проблемы с перегревом, что приводит к задержкам в поставках. Чипы DRAM и NAND не приносят большой прибыли из-за конкуренции и снижения цен.

Занимающееся полупроводниковыми чипами подразделение Samsung Semiconductor за квартал получило доход в $20,68 млрд и операционную прибыль в $1,99 млрд.

Бизнес смартфонов сталкивается с конкуренцией со стороны китайских брендов, таких как OPPO, Vivo и Xiaomi. Операционная прибыль от мобильного бизнеса снизилась. Бизнес в сфере бытовой электроники и телевизоров, Samsung DX, также показал снижение прибыли в этом квартале из-за растущей конкуренции и затрат.

В целом компания потратила в 4-м квартале $7,08 млрд на исследования и разработки и рекордные $24,06 млрд за весь 2024 год.

Выручка за весь год равна $206 млрд, а операционная прибыль достигла $22,47 млрд. По сравнению с предыдущим годом выручка увеличилась на 16,2%, что стало вторым по величине доходом в истории компании. Прибыль увеличилась на 498% (почти в 5 раз) по сравнению с предыдущим годом.

Samsung заявила, что её бизнес, скорее всего, останется слабым по нескольким причинам, включая санкции США на продажу передовых чипов в Китай, растущую конкуренцию со стороны китайских компаний и слабую корейскую валюту. Южнокорейская компания планирует улучшить прибыль за счёт увеличения продаж премиальных и складных смартфонов с функциями «дифференцированного ИИ». Также она планирует увеличить продажи ультракрупных и премиальных телевизоров.

В сегменте полупроводников компания собирается развивать ключевые технологии для сохранения конкурентоспособности. Samsung Display Corporation, её подразделение по производству дисплеев, намерено укрепить своё лидерство в сегменте премиальных дисплеев.