Galaxy A56 представят в конце первого квартала

собирается начать выпуск следующего поколения своих смартфонов средней ценовой категории. Недавняя сертификация Bluetooth SIG (Special Interest Group) раскрыла информацию о том, что устройство с модельным номером SM-A566B_DS, известное как Galaxy A56 5G, прошло процесс квалификации Bluetooth. Это говорит о том, что аппарат будет выпущен в конце первого квартала. Galaxy A55 в прошлом году тоже появился в марте.

Хотя информации о характеристиках устройства пока мало, GSMArena предоставила неофициальный список характеристик на основе документа FCC. Согласно публикации, устройство будет оснащено 6,7-дюймовым экраном AMOLED, немного большим, чем у предшественника. Разрешение составит 1080 x 2340 пикселей, частота 120 Гц, будет поддержка HDR10+ и яркость до 1000 нит. Экран будет защищён стеклом Corning Gorilla Glass Victus Plus и поддерживать функцию всегда включённого дисплея.

В ноябре прошлого года известный инсайдер @Onleaks показал изображения устройства. На изображениях аппарат похож на своего предшественника, с плоскими краями и закруглёнными углами.

Список характеристик на GSMArena утверждает, что устройство сохранит те же характеристики камеры, что и предшественник. Это означает основную камеру 50 Мп с широкоугольным объективом, сверхширокоугольную камеру 12 Мп, а также макрокамеру 5 Мп, которая будет расположена вертикально. Разрешение передней камеры составит 12 Мп. Эти камеры, как сообщается, будут поддерживать запись видео в 4K 30 кадров/с и 1080p 30/60 кадров/с.

Документы FCC практически подтверждают, что устройство будет поддерживать проводную зарядку мощностью 45 Вт, как и Galaxy S25 Ultra (и заметно быстрее, чем базовая модель Galaxy S25). Также сообщается, что модель будет оснащена новым процессором Exynos 1580 и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.

Два источника предполагают, что телефон будет работать под управлением новой версии One UI 7. Это указывает на возможность появления на устройстве дополнительных функций Galaxy AI, которые будут поддерживаться Android 15. Издание также добавляет, что телефон будет доступен в чёрном цвете и других вариантах с 8/12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.