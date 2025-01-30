Galaxy S25 Ultra впечатлил обозревателей продолжительностью своей работы

30 января были опубликованы первые обзоры смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra и новые на подходе. Многие авторы отмечают потрясающую продолжительность работы этого смартфона.

Автономность прошлогоднего Galaxy S24 Ultra тоже весьма недурна, но S25 Ultra оказался ещё лучше, особенно при длительном использовании. Изображение одного из тестов Galaxy S25 Ultra позволяет оценить его выдающуюся производительность.

За один цикл зарядки было получено 8 часов и 18 минут активного экрана, включая почти 3 часа потокового просмотра YouTube, и 19 часов и 15 минут работы в режиме ожидания. Полная зарядка была выполнена один день и три часа назад, на момент написания новости оставалось 26% заряда. Программное обеспечение Samsung оценивает оставшийся заряд как достаточный для ещё примерно 8 часов и 20 минут использования.