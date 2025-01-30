Гонка ИИ возвращает интерес Samsung к Computex

В последние годы компания Samsung Electronics сосредоточилась главным образом на таких выставках, как CES и IFA, а также на собственных мероприятиях Unpacked и форумах Display/developer. Информация из Южной Кореи говорит, что Samsung расширит расписание мероприятий в этом году и вернётся на Computex 2025 после 13 лет отсутствия.

Computex — одна из крупнейших мировых выставок компьютеров и технологий. Она проходит ежегодно на Тайване, но Samsung не посещала её с 2012 года.

Поскольку технологический сектор смещается в сторону искусственного интеллекта, основанного на передовых полупроводниковых решениях, всё больше компаний теперь уделяют Computex пристальное внимание. Крупные игроки индустрии стремятся наладить новые партнёрства, и Computex является хорошей площадкой для завязывания новых сотрудничеств. Следующая выставка запланирована на 20–23 мая.

Хотя раньше Computex была сосредоточена в основном на компьютерных комплектующих, таких как видеокарты и материнские платы, ИИ-разработки в сфере вычислительных технологий за последние годы изменили основную тематику выставки, включив в неё ИИ-решения и оборудование.

Сообщается, что Samsung может представить связанные с ИИ технологии, полупроводниковые решения и свою память с высокой пропускной способностью (HBM). Один из конкурентов Samsung в сфере памяти, SK Hynix, также примет участие в Computex 2025. Компания может показать здесь разработки памяти HBM4.