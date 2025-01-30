Меню «Пуск» в Windows 11 теперь содержит ярлыки для сопряжения и обмена файлами

Microsoft обновляет функциональность Phone Link, упрощая сопряжение и передачу файлов с Windows на Android-устройства. Эти изменения уже доступны пользователям, работающим на последней сборке Insider. В дальнейшем они должны стать общедоступными.

Microsoft объявила о трёх улучшениях Phone Link, вошедших в последнюю версию Windows 11 Insider. Во-первых, теперь пользователи могут напрямую связывать новый Android- или iOS-телефон с помощью специальной панели на правой стороне меню «Пуск». Это избавляет их от необходимости искать приложение Phone Link на компьютере и делает функцию более заметной.

После сопряжения эта же панель поддерживает отображение уровня заряда батареи и статуса подключения iPhone. Прежде эта возможность была только у пользователей Android. Также здесь есть удобные ярлыки, такие как сообщения и звонки, позволяющие управлять телефоном прямо из меню «Пуск».

Наконец, панель Phone Link в меню «Пуск» теперь позволяет пользователям Windows быстро отправлять файлы на подключённые смартфоны Android или iOS. Чтобы начать отправку, достаточно нажать новую кнопку «Отправить файлы» в нижней части панели.

Эти улучшения включены в Windows 11 Insider Preview Build 4805 и выше в канале бета-тестирования, а также 26120.3000 и выше в канале разработчиков. Нужна версия приложения не менее Phone Link 1.24121.30.0. Эти опции работают только при наличии Bluetooth LE и недоступны на ПК с редакциями системы Pro Education или Education.