Компания Microsoft начала распространять новое необязательное обновление для Windows 11 24H2 с множеством новых функций, включая улучшенную анимацию, новые опции панели задач и исправления ошибок, улучшающие работу пользователей.

Компания Microsoft выпустила обновление KB5050094 для Windows 11 версии 24H2, в котором появился ряд новых улучшений и функций. Это обновление направлено на оптимизацию различных аспектов операционной системы, от панели задач до проводника файлов, а также на удовлетворение потребностей международных пользователей благодаря введению новых китайских иероглифов.

Среди основных моментов - улучшенная анимация панели задач, которая теперь обеспечивает более плавные переходы при наведении курсора на значки приложений. Кроме того, пользователи устройств с нейронным процессором (NPU) смогут воспользоваться новым значком эффектов Студии Windows. Эта функция обеспечивает быстрый доступ к настройкам эффектов через панель задач, а также предлагает подробные описания для идентификации используемого приложения.

Обновление также вносит улучшения в работу Проводника: при щелчке правой кнопкой мыши на элементе в левой колонке в контекстном меню теперь появляется опция создания новой папки. Также были решены проблемы, связанные с отображением значков в деталях и потерей активного состояния в строке поиска при наборе текста. Еще одно заметное дополнение - Simsun-ExtG, новый упрощенный китайский шрифт, поддерживающий более 9700 идеограмм, относящихся к расширениям Unicode G, H и I.

Обновление KB5050094 также устраняет несколько ошибок, о которых сообщали пользователи. В частности, исправлена проблема с исчезновением или рывками курсора мыши при перемещении по экрану. Также были внесены улучшения в работу с USB-аудиоустройствами: теперь драйверы работают корректно, без ошибок типа кода 10 «Невозможно загрузить устройство». Для любителей игр было устранено перенасыщение изображения в некоторых играх при использовании автоматического HDR. Это решение обеспечивает более сбалансированное и удовлетворительное качество изображения во время игры.

Наконец, стоит отметить, что некоторые из упомянутых новых функций развертываются в режиме «поэтапного внедрения», поэтому они могут быть доступны не всем пользователям с момента первой установки пакета. Все подробности вы можете найти на официальной странице на сайте поддержки Microsoft. Обновление KB5050094 можно загрузить вручную, зайдя в «Параметры» операционной системы, выбрав раздел «Обновление Windows».