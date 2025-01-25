Ayaneo 3 сближает игровые компьютеры и консоли

Компания Ayaneo анонсировала Ayaneo 3 — модульное портативное игровое устройство на системе Windows. Оно создано для геймеров и пользователей ПК, которые ценят производительность и возможности конфигурирования. Благодаря модульной конструкции, настраиваемым элементам управления и мощным процессорам AMD, Ayaneo 3 предлагает исключительную гибкость и производительность, выделяясь на фоне других портативных устройств.

Устройство доступно в двух версиях с процессорами AMD Ryzen 7 8840U и Ryzen AI 9 HX 370. Последний содержит 4 ядра Zen 5, 8 ядер Zen 5c и 16 графических ядер RDNA 3.5. Конфигурации варьируются от 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с 512 ГБ SSD PCIe 4.0 до 64 ГБ памяти и хранилища на 4 ТБ.

Устройство обладает 7-дюймовым экраном, доступным в вариантах OLED и LCD. OLED-модель поддерживает частоту обновления 144 Гц, яркость 800 нит и охват 110% цветового пространства DCI-P3. Версия с LCD предлагает частоту обновления 120 Гц, яркость 500 нит и поддержку VRR.

Ayaneo 3 отличается модульным дизайном с отсоединяемыми контроллерами Magic Module, что позволяет геймерам настроить устройство по своему вкусу. Оно оснащено сменными кнопками ABXY и множеством конфигураций контроллеров, предлагая до 56 вариантов компоновки. Контроллеры оснащены сенсорной панелью, специальными настройками для файтингов и полностью настраиваемыми кнопками, управление которыми осуществляется через новое программное обеспечение AYASpace 3.0.

Устройство имеет усовершенствованные механизмы управления, такие как двухступенчатые триггеры с эффектом Холла с замками, два шестиосевых гироскопа и настраиваемые задние кнопки. Эти функции, в сочетании с фирменным программным обеспечением AYASpace 3.0, позволяют геймерам назначать макросы, скрипты и сложные конфигурации ввода, превращая устройство в гибрид между игровой консолью и портативным ПК.

ПК получил симметричные динамики HyperSound 2.0 и работает под управлением Windows 11, обеспечивая совместимость с популярными игровыми платформами, такими как Steam, Epic Games и Battle.net. Есть два порта USB4, интерфейс OCulink для высокоскоростных соединений и слот для карт памяти microSD. Также имеется аккумулятор ёмкостью 49 Вт·ч с поддержкой зарядки через USB-C мощностью 65 Вт. Ayaneo позаботилась о надёжной системе охлаждения, включающей три медные трубки, большой турбовентилятор и графеновые пластины для эффективного теплоотведения.

В Китае базовая модель с процессором Ryzen 7 8840U, 16 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 512 ГБ стоит от 4999 юаней, а вариант с Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 1 ТБ оценили в 8699 юаней.

На мировом рынке предзаказы стартуют от $699 за базовую модель, а топовая конфигурация обойдётся в $1799. Розничные цены будут варьироваться от $899 до $2099, а комплект аксессуаров Magic Module стоит $139. Покупку можно сделать на Indiegogo и официальном сайте Ayaneo.