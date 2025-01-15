В Европе представлены Honor Magic 7 Pro и Magic 7 Lite

После релиза в Китае в прошлом году компания Honor привозит смартфон Magic 7 Pro в Европу. Флагманский аппарат высокого уровня доступен для предварительных заказов с ценой £1100 в Великобритании. Это устройство на процессоре Snapdragon 8 Elite, с телеобъективом 200 Мп и защитой IP68/69.

Смартфон немного отличается от варианта для Китая, представленного в прошлом ноябре. Там был кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 5850 мА·ч, а на этот раз ёмкость уменьшена до 5270 мА·ч. По сравнению с литий-ионными аккумуляторами, аккумуляторы Honor третьего поколения на основе кремний-углеродного композита обеспечивают большую ёмкость при меньших размерах. В результате Magic 7 Pro имеет толщину всего 8,8 мм.

Появление Magic 7 Pro в Европе знаменует самый ранний глобальный релиз флагманского устройства Honor за последние годы. Honor Magic 6 Pro не появился в Европе до выставки Mobile World Congress в прошлом году, то есть в конце зимы.

В основе Honor Magic 7 Pro лежит процессор Snapdragon 8 Elite. С ним Honor смогла предоставлять такие функции, как AI Real-Time Rendering и AI Predictive Scheduling Engine. Они, по утверждению компании, «обеспечивают графику уровня ПК».

Как и любой из лучших современных смартфонов, Magic 7 Pro под завязку набит «искусственным интеллектом». Здесь есть стандартные функции Google, такие как Circle to Search и Gemini, а также собственные технологии Honor. AI Super Zoom нацелен на создание приличных фотографий с увеличением до 100x. AI Motion Sensing Capture делает снимки, когда объект движения перемещается. Honor Notes может резюмировать записи. Некоторые из этих функций обрабатываются на устройстве локально, а более сложные используют серверы Honor в Европе.

Экран размером 6,8 дюйма, как и в предыдущих флагманах Honor, получил защиту глаз. Компания называет его Natural Light Honor AI Eye Comfort Display и использует высокочастотную ШИМ и натуральные оттенки, чтобы сделать дисплей более комфортным. Также присутствует овальный вырез под камеру 50 Мп.

Основная камера Honor Magic 7 Pro представляет собой сенсор 50 Мп с регулируемой диафрагмой f/1.4 до f/2.0 и оптической стабилизацией изображения. Есть перископическая телеобъективная камера 200 Мп с 3x оптическим зумом и широкоугольная камера 50 Мп с углом обзора 122 градуса.

Magic 7 Pro будет доступен в остальной Европе за €1300. Ещё выпущена модель Honor Magic 7 Lite за £400.