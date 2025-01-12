Следующие номерные модели Honor порадуют впечатляющим приростом аккумулятора и обновлёнными материалами корпуса.

Компания Honor всего месяц назад показала новые смартфоны Honor 300, которые пока доступны лишь в Китае. Однако инсайдеры уже принялись раскрывать секреты будущих новинок бренда.

Портал HuaweiCentral, ссылаясь на инсайдера DirectorShiGuan, опубликовал две первые важные детали о будущей линейке Honor 400, анонс которой должен состояться в середине года.

Прежде всего, девайсы могут получить мощные кремний-углеродные батареи ёмкостью 7000 мАч или около того. Это очень весомый шаг вперёд по сравнению с аккумуляторами 5300 мАч, которые применены во всех моделях текущей линейки Honor 300.

Использование 7000 мАч в новинках может показаться не слишком реалистичным. Однако эта информация согласуется с данными другого инсайдера – Digital Chat Station, который недавно утверждал, что на подобные батареи в этом году постепенно будут переходить все ключевые китайские производители смартфонов.

Этот же инсайдер утверждал, что одна из моделей Honor и вовсе тестируется сейчас внутри компании с батареей 7800 мАч. Напомним, на текущий момент в ассортименте бренда уже появились модели X60 Pro и X9c (он же Magic 7 Lite) с аккумуляторами 6600 мАч и толщиной всего 8 мм.

Honor Magic 7 Lite.



Подобное становится возможным благодаря новой технологии кремний-углеродных батарей, причём на данный момент её пределы ещё не достигнуты. К примеру, некоторые китайские производители пошли дальше и умещают батареи по 6500 мАч в корпуса немногим толще 7 мм. Таким образом, Honor 400 к середине года вполне могут получить 7000 мАч, причём громоздкими новинки отнюдь не станут и, скорее всего, сохранят размеры предшественников.

Также помимо увеличенного аккумулятора инсайдер пообещал новым смартфонам металлические рамки. Напомним, сейчас Honor использует пластик, что немного странно с учётом весьма недешёвой цены на номерные модели.

Увы, иных данных о Honor 400 пока нет. Более того, непонятно, относится ли информация про 7000 мАч и укреплённый корпус ко всем моделям линейки или же речь только про версии Honor 400 Pro.

Напомним, актуальные Honor 300 стартовали в декабре. Базовая модель на фоне предшественника предложила сниженную цену, защиту IP65 и чуть более компактные габариты, но при этом потеряла камеру телефото.

Стандартная версия Honor 300.



Версия Honor 300 Pro по сравнению с 200 Pro получила заметно более мощный процессор и поддержку Wi-Fi 7. Также в линейке впервые появилась модель Ultra, отличающаяся усиленным защитным стеклом, продвинутым перископическим телевиком и ультразвуковым сканером отпечатков вместо оптического.

Заметим, что Honor почему-то выпускает свои номерные модели в России через раз. Так, к нам официально пришли Honor 90, но не было Honor 100. Потом пришли Honor 200, но пока ничего не слышно про Honor 300. Вероятно, следующие мощные смартфоны Honor, которые официально попадут в Россию – это как раз Honor 400.