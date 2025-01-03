Смартфон HONOR Magic6 Pro начал получать обновление MagicOS 9.0 на базе Android 15 в Индии

Компания HONOR начала распространение обновления MagicOS 9.0 на базе Android 15 для своего флагмана Magic6 Pro в Индии. Обновление, которое компания называет «революционным», представляет множество новых функций, направленных на повышение плавности работы, персонализацию и функциональность на основе искусственного интеллекта.

Honor

Обновление MagicOS 9.0 представляет собой обновленный дизайн системы с акцентом на интуитивность пользователя и более интеллектуальные инструменты. По словам HONOR, обновление использует интеллектуальные возможности на основе искусственного интеллекта для обеспечения более плавного и персонализированного опыта, делая Magic6 Pro более мощным и удобным в использовании, чем когда-либо прежде.

Некоторые из улучшений включают:

Улучшенная плавность системы, обеспечивающая более плавную работу всех приложений.

Опции персонализации, позволяющие пользователям еще больше настроить работу с устройством.

Функции, основанные на искусственном интеллекте, для интеллектуальной оптимизации устройства для повседневного использования.

Honor

Обновление версии 9.0.0.131 (C185E10R2P2) имеет размер около 3,98 ГБ, и его распространение происходит поэтапно для обеспечения стабильности. Ниже приводится подробная информация о том, что пользователи могут ожидать от обновления:

Плавность

Улучшенные анимации и производительность системы для повышения отзывчивости.

Ориентированные на пользователя анимации для плавных переходов в Центре уведомлений и Центре управления.

Оптимизирована загрузка системы при запуске для повышения производительности после обновлений.

Обновленная система

Обновленные цветовые схемы и макеты для таких приложений, как Календарь и Заметки.

Персонализированные опции главного экрана, включая модные темы и настраиваемые значки.

Улучшения камеры: более интуитивный зум и упрощенная панель инструментов.

HONOR AI

AI Translate: Перевод в режиме реального времени на совещаниях и лекциях.

Волшебный портал: Быстрый доступ к таким сервисам, как Google Translate и YouTube, с помощью простого жеста.

AI Управление

HONOR Notes: Расширенные возможности ведения заметок с голосовым переводом и переводом в реальном времени.

Больше оптимизаций

HONOR Eye Comfort Display: Уменьшение преходящей близорукости благодаря стимуляции расфокусировки с помощью искусственного интеллекта.

Улучшение звука: Двухканальное шумоподавление AI для более четких звонков.

Улучшенный дисплей: Super Dynamic Vivid Display для улучшения визуальных эффектов при просмотре HD-видео.

Срок службы батареи: Многомерные рекомендации по оптимизации работы аккумулятора при длительном использовании.

Обновление распространяется постепенно, и если вы еще не получили его, HONOR уверяет, что оно будет доступно в ближайшее время. Пользователям рекомендуется создать резервную копию данных перед установкой, хотя личные данные не будут удалены в процессе обновления. При возникновении каких-либо проблем пользователи могут обратиться в службу поддержки HONOR или посетить сервисный центр для получения помощи.