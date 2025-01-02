Honor Magic 7 Lite стал первым телефоном с кремний-углеродным аккумулятором

В четверг компания Honor представила Magic 7 Lite в Европе как часть серии Magic 7. Этот смартфон показывает, как должны выглядеть устройства средней ценовой категории. Его достоинствами стали продвинутый ИИ, высокий уровень автономности и умные функции камеры.

Honor Magic 7 Lite устанавливает новые стандарты автономности с помощью огромного аккумулятора ёмкостью 6600 мАч с кремний-углеродной технологией. Он стал первым таким в отрасли, если верить пресс-релизу компании. Этот аккумулятор обещает невероятную продолжительность работы, позволяя проходить весь день без постоянных поисков розетки. Одного заряда хватит на 48,4 часа воспроизведения музыки или 25,8 часа потокового видео, по данным Honor.

Аккумулятор Magic 7 Lite обещает высокую долговечность благодаря «защитному покрытию уровня брони» и слоям безопасности, которые выдерживают экстремальные температуры от -30 °C до 55 °C. Honor утверждает, что вы сможете разговаривать 20 часов при -30 °C или 30 часов при 55 °C.

Если заряд аккумулятора низкий, ИИ поддерживает звонки продолжительностью до 50 минут, даже если остаётся всего 2% заряда. Кроме того, технология Honor 66W SuperCharge быстро заряжает устройство, а система безопасной зарядки с поддержкой ИИ обеспечивает плавность и безопасность процесса.

Honor пока не назвала процессор. По слухам, это Snapdragon 6 Gen 1. Magic 7 Lite работает на MagicOS 8.0 поверх Android 14 и предлагает такие функции, как Magic Capsule, Magic Portal и Parallel Space.

Смартфон получил экран OLED 6,78 дюйма, отображающий 1,07 млрд цветов с разрешением 1.5K. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность изображения, а пиковая яркость HDR в 4000 нит гарантирует чёткую картинку.

Устройство получило основную камеру 108 Мп. Она делает чёткие и яркие снимки даже при низком освещении благодаря технологии объединения 9 пикселей в 1. С функцией трёхкратного зума без потери качества и тремя портретными режимами всегда можно сделать идеальный снимок. Оптическая стабилизация изображения обеспечивает устойчивость, а функции ИИ, такие как обнаружение движения и ИИ-ластик, упрощают редактирование и делают фотографии ещё лучше.

Этот бюджетный Android-смартфон отличается прочностью благодаря защитному антиударному дисплею, который выдерживает падения с высоты до 2 метров. Устройство получило сверхпрочное стекло с защитой углов. По словам Honor, оно на 166% надёжнее, чем раньше. С классом защиты IP64 есть устойчивость к воде и пыли.

Honor заявляет, что Magic 7 Lite поступит в продажу 15 января по цене 399 фунтов в фиолетовом Titanium Purple и чёрном Titanium Black цветах.