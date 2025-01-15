Oppo A5 (2025) станет третьим смартфоном с таким названием

Новый смартфон Oppo с модельным номером PKQ110 получил одобрение на платформе сертификации TENAA в Китае. Судя по его характеристикам, это устройство средней ценовой категории. Инсайдер Experience More поделился фотографиями телефона и заявил, что он будет представлен под именем Oppo A5.

Ранее компания Oppo выпустила два смартфона под таким же названием. В 2018 году был представлен первый телефон, в 2020 году появился второй. Чтобы избежать путаницы с предыдущими моделями, можно называть новый аппарат Oppo A5 (2025).

Согласно данным TENAA, это устройство имеет размеры 161,57 x 74,47 x 7,65 мм и весит около 185 г. Снимки показывают плоский экран AMOLED со встроенным сканером отпечатков пальцев. Экран размером 6,7 дюйма имеет разрешение FHD+ и поддержку 10-битных цветов.

Смартфон работает на неназванном пока процессоре с частотой 2,2 ГГц. Возможно, это Snapdragon 6 Gen 1. Ожидается, что устройство будет предлагаться с 8/12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ хранилища без поддержки карт памяти.

Сзади установлены камеры в квадратном модуле со скруглёнными углами. Здесь есть основная камера 50 Мп и дополнительная 2 Мп. Спереди находится камера 8 Мп. Устройство может работать на Android 15 с оболочкой ColorOS 15.

Аккумулятор имеет номинальную ёмкость 6330 мАч. Ожидается поддержка зарядки мощностью 45 Вт.