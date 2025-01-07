Oppo Reno13 F выходят на процессорах Helio G100 и Snapdragon 6 Gen 1

Спустя несколько дней после запуска Reno13 и Reno13 Pro в Индии компания Oppo представляет два новых устройства в этой серии. Это один 5G-смартфон и один 4G, оба с обозначением F. Они почти одинаковы, за исключением различий в процессорах.

Reno13 F 5G работает на Snapdragon 6 Gen 1, в то время как его 4G-версия получила Helio G100. Оба варианта обладают оперативной памятью LPDDR4X (2 133 МГц). Предлагается объём 8/12 ГБ для версии с поддержкой 5G и только 8 ГБ для модели с 4G. Более заметное отличие – это хранилище. У 5G-модели используется более быстрая UFS 3.1 (128/256/512 ГБ), в то время как её 4G-аналог оснащён устаревшей UFS 2.2 (256/512 ГБ). В обоих случаях есть слот для карт microSD, если понадобится дополнительное пространство.

В обоих случаях установлены экраны OLED размером 6,67 дюйма с разрешением 1080p+ и частотой 120 Гц. Они имеют 100% охвата цветовых диапазонов sRGB и DCI-P3, а также яркость 1 200 нит в режиме высокой яркости. Оба экрана защищены стеклом Dragontrail Star 2.

Аппараты получили рейтинг IP6X (защита от пыли) и IPX6, IPX8 и IPX9. Последние два означают, что устройства могут выдерживать погружение на глубину до 2 метров в течение получаса и воздействие горячих водяных струй температурой 80°C. Внутренний дизайн также адаптирован для смягчения ударов при падении.

Сзади располагаются три камеры. Среди них есть основная 50 Мп (f/1.8 с OIS), сверхширокоугольная 8 Мп (112°) и макро 2 Мп. Спереди находится камера 32 Мп (f/2.4, 82°). Более мощный процессор в 5G-версии позволяет записывать видео в разрешении 4K при 30 кадрах/с на основную камеру, тогда как 4G-модель Reno13 F ограничивается разрешением 1080p.

Оба телефона оснащены аккумуляторами 5 800 мАч, которые обеспечивают свыше 14 часов в играх и сохраняют как минимум 80% своей первоначальной ёмкости спустя 4 года. Они поддерживают технологию зарядки SuperVOOC Flash Charge мощностью 45 Вт, которая позволяет зарядить устройство с 1% до 44% за 30 минут.

Смартфоны поступят в продажу сначала в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, точные даты и цены будут объявлены позже.