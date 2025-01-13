Менеджер по продуктам Oppo Find сообщил, что компания Oppo скоро представит первый тизер предстоящего складного телефона Oppo Find N5. Теперь бренд выпустил постер, чтобы привлечь внимание к дизайну N5. Кроме того, было подтверждено, что складной телефон дебютирует в феврале в Китае.
По словам директора по продуктам Oppo и основателя OnePlus Пита Лау, Oppo Find N5 станет самым тонким складным телефоном в мире. Чтобы намекнуть на его толщину, компания сравнила его с карандашом. Это указывает на то, что N5 в разложенном состоянии будет тоньше карандаша, толщина которого составляет около 7 мм. Возможно, что толщина N5 в разложенном состоянии будет около 4 мм, а в сложенном — менее 10 мм.
Oppo Find N5 также имеет титановый корпус, что свидетельствует о повышенной прочности. Ходят слухи, что N5 получит степень защиты IPX8. Напомним, что Find N3, выпущенный в 2023 году, не имел степени защиты IP.
Согласно прежним сведениям, Find N5 снабдят аккумулятором ёмкостью около 6000 мА·ч. Он может поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт или 100 Вт, а также магнитную беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Телефон, предположительно, будет работать на ColorOS 15 с Android 15. Внутри будет установлен процессор Snapdragon 8 Elite.
Сообщается, что внутренний экран Find N5 будет поддерживать разрешение 2K. Задний модуль камеры должен иметь тонкий дизайн и включать основную камеру 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный объектив 50 Мп и перископическую телефотокамеру 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом.
Считается, что Oppo Find N5 может быть не единственным устройством, которое будет запущено в Китае в феврале. Ожидается, что серия смарт-часов Oppo Watch X3 дебютирует вместе с N5. Что касается Find X8 Ultra и X8 Min, оба устройства ждут в Китае в марте.
Find N5, вероятно, будет выпущен и на мировом рынке, в некоторых странах Юго-Восточной Азии. В регионах вроде США, Европы и Индии устройство, возможно, будет переименовано в OnePlus Open 2.