Oppo Find N5 будет очень тонким складным смартфоном

Менеджер по продуктам Oppo Find сообщил, что компания Oppo скоро представит первый тизер предстоящего складного телефона Oppo Find N5. Теперь бренд выпустил постер, чтобы привлечь внимание к дизайну N5. Кроме того, было подтверждено, что складной телефон дебютирует в феврале в Китае.

По словам директора по продуктам Oppo и основателя OnePlus Пита Лау, Oppo Find N5 станет самым тонким складным телефоном в мире. Чтобы намекнуть на его толщину, компания сравнила его с карандашом. Это указывает на то, что N5 в разложенном состоянии будет тоньше карандаша, толщина которого составляет около 7 мм. Возможно, что толщина N5 в разложенном состоянии будет около 4 мм, а в сложенном — менее 10 мм.

Oppo Find N5 также имеет титановый корпус, что свидетельствует о повышенной прочности. Ходят слухи, что N5 получит степень защиты IPX8. Напомним, что Find N3, выпущенный в 2023 году, не имел степени защиты IP.

Согласно прежним сведениям, Find N5 снабдят аккумулятором ёмкостью около 6000 мА·ч. Он может поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт или 100 Вт, а также магнитную беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Телефон, предположительно, будет работать на ColorOS 15 с Android 15. Внутри будет установлен процессор Snapdragon 8 Elite.

Сообщается, что внутренний экран Find N5 будет поддерживать разрешение 2K. Задний модуль камеры должен иметь тонкий дизайн и включать основную камеру 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный объектив 50 Мп и перископическую телефотокамеру 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом.

Считается, что Oppo Find N5 может быть не единственным устройством, которое будет запущено в Китае в феврале. Ожидается, что серия смарт-часов Oppo Watch X3 дебютирует вместе с N5. Что касается Find X8 Ultra и X8 Min, оба устройства ждут в Китае в марте.

Find N5, вероятно, будет выпущен и на мировом рынке, в некоторых странах Юго-Восточной Азии. В регионах вроде США, Европы и Индии устройство, возможно, будет переименовано в OnePlus Open 2.