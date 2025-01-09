Число утечек говорит о скором анонсе Samsung Galaxy A56

Смартфон Samsung Galaxy A56 должен быть анонсирован и поступить в продажу уже скоро с новым дизайном камеры, улучшенной передней камерой, процессором Exynos 1580 и поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Это станет первым случаем для серии Galaxy A.

На пути смартфона к релизу сделан ещё один необходимый шаг: сертификация для продажи в Китае Министерством промышленности и информационных технологий (MIIT). Очевидно, что версия для Китая получила одобрение, и известен её модельный номер SM-A5660. Сертификация раскрывает, что телефон будет оснащён батареей ёмкостью 4905 мАч. Производители смартфонов рекламируют типовую ёмкость, а не номинальную, и типовая ёмкость будет выше. Предположительно, это будет значение около 5000–5100 мАч.

A56 поддерживает 5G, GPS, двойную SIM-карту и работает на Android 15 с интерфейсом One UI 7. Это означает, что до выпуска устройства осталось как минимум больше месяца. Последняя версия интерфейса Samsung дебютирует в серии Galaxy S25 в конце января.