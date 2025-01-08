Galaxy A56 и A35 должны быть выпущены в ближайшее время

Samsung готовится расширить свою линейку смартфонов среднего ценового диапазона с помощью двух новых устройств. Это модели Galaxy A56 и Galaxy A36. Страницы поддержки для обоих устройств с номерами моделей SM-A566B/DS и SM-A366B/DS появились во Франции.

Это указывает на то, что Samsung вскоре выпустит устройства в этой стране. Возможно, и в других регионах, таких как США и Индия. DS в названии модели может означать поддержку двух SIM-карт.

Хотя страницы поддержки не раскрывают многого об устройствах, они уже появились на платформах тестирования и сертификации, где были указаны некоторые ключевые детали.

Galaxy A56 может получить редизайн. Ранее опубликованные изображения чертежей показывают, что смартфон будет обладать вертикальным модулем камеры в форме овала на задней панели. Спереди устройство получило плоский экран. Он имеет чуть более тонкие рамки, чем у Galaxy A55. Также присутствует кнопка Key Island в верхнем правом углу телефона.

Согласно Geekbench, смартфон поставляется с Android 15. Следовательно, можно ожидать One UI 7. Используется процессор Exynos 1580 вместо Exynos 1480 из Galaxy A55. Чип производится на новом техпроцессе с использованием ядер ARMv9 и удвоенного количества графических процессоров. Чип изготовлен на третьем поколении техпроцесса Samsung 4 нм EUV FinFET.

Samsung перешла на трёхкластерный дизайн CPU — одно производительное ядро Cortex-A720 (2,9 ГГц), три больших ядра A720 (2,6 ГГц) и четыре ядра A520 (1,95 ГГц). Это представляет значительное улучшение производительности по сравнению с 1480, который использовал ядра ARMv8. Galaxy A55 набирает около 1150 и 3400 баллов в Geekbench, а A56 набрал 1341 и 3846 баллов.

Среди других улучшений — более быстрая (по крайней мере, на бумаге) зарядка мощностью 45 Вт, по сравнению с 25 Вт у предшественника.

Что касается Galaxy A36, предыдущие новости намекают на схожий редизайн модуля камеры. Также сообщается, что смартфон получит экран размером 6,6 дюйма. Ожидается процессор Snapdragon 6 Gen 3 или Snapdragon 7s Gen 2. Это должно обеспечить повышение энергоэффективности по сравнению с Exynos 1380, использовавшимся в предшественнике.

Таким образом, от новых устройств серии A можно ожидать новый дизайн, улучшенную производительность и энергоэффективность.