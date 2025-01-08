Технология Color Filter on Encapsulation (CoE) придёт в классические смартфоны Samsung

Samsung скоро анонсирует смартфон Galaxy S25 Ultra, но уже появились сведения о флагмане следующего года — Galaxy S26 Ultra. В них говорится, что флагманский смартфон Samsung следующего года будет обладать ещё более ярким и энергоэффективным экраном.

Согласно статье в издании TheElec, Samsung планирует применить технологию Color Filter on Encapsulation (CoE) для экрана Galaxy S26 Ultra. Эта технология обеспечивает более высокую яркость экрана и улучшает энергоэффективность OLED-панели.

Технология CoE заменяет поляризационные пластины в OLED на цветные фильтры. Она также изменяет стандартный слой Pixel Define Layer (PDL) на чёрный PDL. Эти изменения делают панель тоньше и улучшают светопропускание. Таким образом, требуется меньше энергии для достижения той же яркости.

Чёрный PDL может уменьшить отражение света внутри панели. Для этого оранжевый фоточувствительный полиимид (PSPI), используемый в настоящее время, заменяется на чёрный материал между субпикселями красного, зелёного и синего цветов. Кроме того, цветной фильтр (CF) наносится при низкой температуре на слой тонкоплёночной инкапсуляции (TFE).

Технология CoE впервые была использована в складном OLED-экране Galaxy Z Fold 3. Galaxy S26 Ultra станет первым смартфоном классического формата, использующим OLED-панель с технологией CoE.

Ожидается, что Samsung Display предоставит OLED-панели с CoE подразделению Samsung MX для Galaxy S26 Ultra. Пока не ясно, будет ли использоваться аналогичная панель в Galaxy S26 и Galaxy S26+.

Серия Galaxy S24 уже оснащена OLED-панелями с максимальной яркостью до 2600 нит. Если новая информация верна, то в следующем году яркость экрана может превысить 3000 нит. Либо Samsung может оставить яркость на том же уровне, чтобы улучшить время работы от аккумулятора.