Galaxy Book 5 Pro и 5 360 выпускают на процессорах Intel Arrow Lake Core Ultra с Galaxy AI

На выставке CES 2025 компания Samsung представила ноутбуки Galaxy Book 5 Pro в версиях с диагональю 14 и 16 дюймов и Book 5 360. Эти устройства сделали значительный шаг вперёд благодаря процессорам Arrow Lake Core Ultra с интегрированными NPU, оставив далеко позади своих предшественников на архитектуре Lunar Lake.

С новейшими процессорами Intel Core Ultra Series 2 (до 8 ядер и 8 потоков), графикой Intel Arc 140V и NPU с производительностью до 47 TOPS эти ноутбуки готовы справляться с передовыми функциями, такими как Copilot+. Обе модели получили экран 2,8K Dynamic AMOLED 2X с частотой 120 Гц. Pro-версии предлагают технологию Vision Booster, которая автоматически настраивает контрастность и цвета для комфортного просмотра даже при ярком солнечном свете.

Galaxy Book 5 360 выделяется 15-дюймовым экраном Full HD AMOLED с соотношением сторон 16:9. Он сохраняет насыщенные цвета AMOLED, но ограничен частотой до 60 Гц.

Обе модели Galaxy Book поддерживают множество функций Galaxy AI. Например, AI Select, похожую на Circle to Search на смартфонах Galaxy. Кроме того, Samsung предлагает Photo Remaster — ИИ-инструмент, который восстанавливает и улучшает даже самые старые изображения.

Помимо ИИ, эти ноутбуки выделяются совместимостью в рамках экосистемы Samsung. Благодаря приложению Microsoft Phone Link пользователи могут использовать больше функций Galaxy AI на своих ПК, таких как Live Translate и Transcript Assist.

Эти ноутбуки упрощают многозадачность, позволяя легко переключаться между меню и переносить контент между устройствами Samsung — смартфонами, планшетами, телевизорами и смарт-мониторами.