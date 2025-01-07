Появилась дата анонса и официальные фотографии смартфонов серии Samsung Galaxy S25

После вереницы утечек и слухов стала доступна официальная информация касательно новых смартфонов Samsung. Компания объявила, что проведёт следующее мероприятие Galaxy Unpacked 22 января 2025 года в Сан-Хосе, Калифорния. Там дебютирует серия флагманских аппаратов Galaxy S25.

Желающие смогут посмотреть мероприятие в прямом эфире на сайте Samsung, YouTube-канале и в Samsung Newsroom. В пресс-релизе Samsung заявляет, что на этом мероприятии будет анонсирована «следующая эволюция Galaxy AI». Линейка будет включать как минимум три устройства: Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra.

Есть также четвёртое устройство — Galaxy S25 Slim. Оно, вероятно, выйдет через несколько месяцев после остальных моделей. Samsung также заявляет, что предстоящий Galaxy AI «станет более естественным и интуитивным и изменит способ, которым пользователи Galaxy взаимодействуют с миром».

Samsung открыла предварительную регистрацию серии Galaxy S25. Желающие могут зарегистрироваться вплоть до дня запуска (22 января) на сайте Samsung. Предварительная регистрация устройства даст $50 в виде кредитов Samsung, которые можно использовать на сайте компании для покупки других товаров, $900 кредитов при возврате подходящего устройства и дополнительные $300 мгновенного кредита. Также есть шанс выиграть подарочную карту Samsung на $5000.

Утечки изображений уже показали, как будет выглядеть серия Galaxy S25, а видео продемонстрировало Galaxy S25 Ultra в реальной жизни. Ожидается, что все устройства линейки будут оснащены процессором Snapdragon 8 Elite.

Ожидается, что предстоящие устройства также получат обновлённую камеру. Варианты Ultra с объёмом памяти 512 ГБ и 1 ТБ будут оснащены 16 ГБ памяти. Возможно, устройства будут поддерживать стандарт беспроводной зарядки MagSafe/Qi2.