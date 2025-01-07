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Стандарт Qi2 в новом году распространится на Android-смартфонах шире стараниями Samsung и Google
Samsung обещает поддержку Qi2 на аппаратах Galaxy в этом году

Владельцы мобильных устройств на Android давно не прочь получить на своих устройствах поддержку стандарта беспроводной зарядки Qi2, основанного на технологии MagSafe. Консорциум беспроводной энергии выпустил пресс-релиз, согласно которому в наступившем году можно рассчитывать на «ускорение внедрения Qi2 на Android-устройствах». Устройства Samsung и Google уже поддерживают стандарт Qi2, который добавляет мощность беспроводной зарядки до 15 Вт и магнитное выравнивание.

«История распространения Qi2 продолжится в 2025 году», — заявила Samsung в пресс-релизе. «Вы можете ожидать появления новых устройств Samsung Galaxy с поддержкой Qi2 в 2025 году».

Это заявление намекает, что Galaxy S25 может стать первой серией смартфонов Galaxy с поддержкой беспроводной зарядки Qi2 и аксессуаров. Такой поддержки нет в Galaxy S24. Samsung — не единственный бренд, который помогает внедрять Qi2 на Android-смартфоны. Google также работает над этим.

«Google привержена стандарту беспроводной зарядки Qi2 и стремится увеличить распространение Qi2 в Android-устройствах и других девайсах», — говорится в пресс-релизе. «Google помогает достичь этой цели, играя ведущую роль в разработке будущего стандарта Qi v2.2, который включает собственную технологию высокомощной беспроводной зарядки Google».

При этом Google не обещала, что будущие устройства Pixel будут поддерживать Qi2. Компания лишь заявила, что поддерживает стандарт и поможет разработать следующую версию Qi2, известную как Qi v2.2. Это значительное изменение позиции по сравнению с августом, когда Google сообщила Android Authority, что не видит ощутимых преимуществ в добавлении Qi2 в серию Pixel 9 по сравнению с Qi.

Для поддержки Qi2 смартфону необходимы магниты, которые обеспечивают точное выравнивание и соединение с аксессуарами Qi2 и MagSafe. Это может стать препятствием для производителей Android-устройств. Теперь Консорциум беспроводной энергии предлагает альтернативу. Смартфоны с меткой Qi2 Ready будут поддерживать технологию Qi2 внутри (например, беспроводную зарядку мощностью 15 Вт) и работать с аксессуарами, которые добавляют магнитное соединение снаружи. В одобренных сочетаниях такие устройства и аксессуары Qi2 Ready должны дать полный пользовательский опыт Qi2.

На сегодняшний день большинство из 1,5 млрд устройств с Qi2 — это iPhone. Если судить по обещаниям Samsung и Google, количество Android-смартфонов с Qi2 может значительно вырасти в 2025 году.

#смартфоны #samsung #google #android
Источник: androidcentral.com
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