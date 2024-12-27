Слухов про Xiaomi Mix Flip 2 с каждым днём становится всё больше

В июле Xiaomi представила свой первый складной смартфон в формате «раскладушки» — Xiaomi Mix Flip. Устройство получило положительные отзывы, что побудило компанию начать разработку следующей версии. Согласно утечке данных, Mix Flip 2 дебютирует на китайском рынке раньше, чем ожидалось.

Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что Xiaomi Mix Flip 2 представят в первой половине 2025 года. Он также отметил, что высокие продажи первого поколения стали причиной значительных улучшений в новой модели.

Первое поколение Mix Flip работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Следующая версия будет обладать процессором Snapdragon 8 Elite. Mix Flip 2 станет конкурентом Samsung Galaxy Z Flip 7, который также ждут на Snapdragon 8 Elite.

Этот же источник сообщает, что Mix Flip 2 получит поддержку беспроводной зарядки, которой не было у первой модели. Кроме того, если в первом поколении отсутствовал рейтинг защиты от воды и пыли, Mix Flip 2 получит рейтинг IPX8. Смартфон также станет тоньше и функциональнее своего предшественника.

В августе Mix Flip 2, по сообщениям, был замечен в базе данных GSMA IMEI с номерами моделей 2505APX7BC и 2505APX7BG. Хотя в базе данных IMEI отсутствует название устройства, предполагается, что указанные номера соответствуют китайской и глобальной версиям Mix Flip 2.

Европейский вариант Mix Flip 2 недавно прошёл сертификацию в EEC, что указывает на его возможный выход на европейский рынок. К сожалению, помимо процессора, о характеристиках Mix Flip 2 пока ничего неизвестно. В Китае складные смартфоны в формате «раскладушки» обычно оборудованы аккумуляторами ёмкостью около 4800 мАч. С учётом тенденции к увеличению ёмкости аккумуляторов на флагманских устройствах, Mix Flip 2 может получить батарею более 5000 мАч.