В начале следующего года компания представит механическую клавиатуру MK 71 Pro, которая получит клавишный формат, вращающуюся ручку и встроенный дисплей.

В январе компания собирается представить механическую клавиатуру MK 71 Pro с вращающейся ручкой и встроенным дисплеем. На экране будут отображаться GIF-анимации, дата со временем, уровень заряда батареи и другие актуальные данные.

Источник изображения: Dzen

Клавиатура, выполненная по технологии Gasket, оснащена переключателями TTC с ходом 1.6 мм и частотой опроса 1000 Гц. Можно самостоятельно менять переключатели. Ожидается, что новинка станет самым технологическим решением в линейке всемирно известного китайского бренда, но при этом она может быть далеко не самой удобной версией для работы в офисе.

Источник изображения: Dzen

Также представители Xiaomi показали ручку-словарь Mijia Dictionary Pen C1 со встроенным 3,02-дюймовым экраном, что составляет чуть более 8 сантиметров. Это устройство поможет в изучении новых слов. База данных состоит примерно из 26 000 000 слов, которые охватывают словарный запас учеников любого класса, в том числе и выпускного. Ручка легко сканирует текст, слова распознаются со скоростью 0,3 секунды. Точность работы превышает 98%. Преимущество заключается в том, что ручка может работать без Wi-Fi. Предусмотрен голосовой поиск. Ручка-словарь может работать в режиме ожидания более 3 месяцев. Ее поставки начнутся с 26 декабря 2024 года.



